  HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео

Премьера сериала запланирована на 21 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий.
Сценарий сериала создан по мотивам книги американского писателя Джорджа Мартина "Пламя и кровь". События разворачиваются за 200 лет до событий, описанных в "Игре престолов", и посвящены истории клана Таргариенов, пишет The Hollywood Reporter.
Телесериал "Игра престолов" выходил на HBO с 2011-го по 2019 год. Заключительная (шестая) серия восьмого сезона сериала побила рекорд просмотров канала HBO, собрав в США 19,3 млн просмотров.
В 2019 году сериал получил 10 статуэток Creative Arts Emmy Awards. Также он собрал рекордное количество номинаций на премию "Эмми", став победителем в категории "Лучший драматический сериал", а актер Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера, получил награду как лучший актер второго плана в сериале.
Съемки приквела стартовали в апреле 2021 года.