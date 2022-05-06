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06 мая, 2022
 
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HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео

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Премьера сериала "Дом дракона" запланирована на 21 августа
Премьера сериала "Дом дракона" запланирована на 21 августа
Фото: House of the Dragon / Facebook

Стриминговый сервис HBO Max 5 мая презентовал на своем канале в YouTube тизер-трейлер сериала "Дом дракона", который является приквелом "Игры престолов".

Премьера сериала запланирована на 21 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий.

Сценарий сериала создан по мотивам книги американского писателя Джорджа Мартина "Пламя и кровь". События разворачиваются за 200 лет до событий, описанных в "Игре престолов", и посвящены истории клана Таргариенов, пишет The Hollywood Reporter.

ВИДЕО
Видео: HBO Max / YouTube
Контекст:

Телесериал "Игра престолов" выходил на HBO с 2011-го по 2019 год. Заключительная (шестая) серия восьмого сезона сериала побила рекорд просмотров канала HBO, собрав в США 19,3 млн просмотров.

В 2019 году сериал получил 10 статуэток Creative Arts Emmy Awards. Также он собрал рекордное количество номинаций на премию "Эмми", став победителем в категории "Лучший драматический сериал", а актер Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера, получил награду как лучший актер второго плана в сериале.

Съемки приквела стартовали в апреле 2021 года. 

Теги: кино, видео, Игра престолов, Джордж Мартин, трейлер, тизер, приквел
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