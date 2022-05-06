  HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео

Премьера сериала запланирована на 21 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий.

Сценарий сериала создан по мотивам книги американского писателя Джорджа Мартина "Пламя и кровь". События разворачиваются за 200 лет до событий, описанных в "Игре престолов", и посвящены истории клана Таргариенов, пишет The Hollywood Reporter.

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Видео: HBO Max / YouTube