Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным

"С днем рождения, Львиное Сердце. Скучаю по тебе ежедневно", – написала она.

Херли показала фото, на котором она запечатлена в белом платье сидящей на руках у Уорна, а также снимок, на котором спортсмен держит на руках козленка.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

Уорн и Херли познакомились в 2010 году. В 2011-м у них произошла помолвка, но пара так и не оформила отношения. Их роман закончился в 2013 году.

Уорн умер от инфаркта миокарда 4 марта 2022 года в возрасте 52 лет.

У актрисы есть 20-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.