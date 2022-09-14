Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2022
 
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Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным

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Херли: С днем рождения, Львиное Сердце. Скучаю по тебе ежедневно
Херли: С днем рождения, Львиное Сердце. Скучаю по тебе ежедневно
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

57-летняя британская актриса Элизабет Херли 13 сентября разместила в Instagram подборку снимков с австралийским крикетчиком Шейном Уорном, умершим в марте 2022 года.

"С днем рождения, Львиное Сердце. Скучаю по тебе ежедневно", – написала она.

Херли показала фото, на котором она запечатлена в белом платье сидящей на руках у Уорна, а также снимок, на котором спортсмен держит на руках козленка.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

Уорн и Херли познакомились в 2010 году. В 2011-м у них произошла помолвка, но пара так и не оформила отношения. Их роман закончился в 2013 году.

Уорн умер от инфаркта миокарда 4 марта 2022 года в возрасте 52 лет.

У актрисы есть 20-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Теги: смерть, любовь, спортсмены, Элизабет Херли, актриса, фото, Шейн Уорн
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