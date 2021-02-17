Хименес-Браво показал свое место силы

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво проводит отпуск в Колумбии.

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 17 февраля в Instagram опубликовал снимки, на которых запечатлен на фоне водопада в городе Чарала (Колумбия).

"Водопады – это любовь. А когда они окружены горами, то это безумная любовь. И именно поэтому каждый раз, когда оказываюсь в Колумбии, стараюсь попасть сюда, в городок Чарала. Это мое место силы и вдохновения", – написал кулинарный эксперт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

9 февраля Хименес-Браво сообщил, что прилетел в Колумбию, показав, как его встретили родные.