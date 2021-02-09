Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2021
 
Новости

"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво улетел в Колумбию.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хименес-Браво: Всем желаю почувствовать то, что чувствую я в этот момент
Хименес-Браво: Всем желаю почувствовать то, что чувствую я в этот момент
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 9 февраля в Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен в объятиях матери и других членов семьи.

"Я пришел домой. Всем желаю почувствовать то, что чувствую я в этот момент", – написал он.

"Это так мило. Передавай маме от меня привет и самые лучшие пожелания", – прокомментировала публикацию коллега Хименеса-Браво, ведущая Надежда Матвеева.

"Боже, как трогательно. Мама с сыном", – написали в комментариях фолловеры.

4 февраля Хименес-Браво в Instagram сообщил, что собирается полететь к себе на родину – в Колумбию.

"Колумбия уже не может меня дождаться", – написал он тогда.

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Теги: Колумбия, Эктор Хименес-Браво, семья, ресторатор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Паспорта и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Какие страны хотят их ввести, будут ли они обязательными и намерена ли это делать Украина?
Паспорта и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Какие страны хотят их ввести, будут ли они обязательными и намерена ли это делать Украина?
Елена КРАВЧЕНКО
Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся
Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся
Елена ПОСКАННАЯ
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Виктория ВОРОНИНА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Внучка Ющенко показала бойфренда
Внучка Ющенко показала бойфренда
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций
Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций
Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству
Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству
"Крошечная беременная богиня Бэмби". Голая Ратаковски, которая готовится к родам, снялась в откровенной фотосессии
"Крошечная беременная богиня Бэмби". Голая Ратаковски, которая готовится к родам, снялась в откровенной фотосессии
"Она девочка. Там и пресс, и ножки". Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса высказался о ее фигуре
"Она девочка. Там и пресс, и ножки". Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса высказался о ее фигуре
  "Панна-котта это секс и романтик", "Опасно, но соблазнительно". Клопотенко поделился рецептом десерта, сносящего крышу
  "Панна-котта – это секс и романтик", "Опасно, но соблазнительно". Клопотенко поделился рецептом десерта, сносящего крышу
Ротару рассказала, как следит за фигурой
Ротару рассказала, как следит за фигурой
"Лидочка моя такая сильная". После смерти отца Каменских обнародовала фото матери
"Лидочка моя такая сильная". После смерти отца Каменских обнародовала фото матери
Ефремов пробудет в московском СИЗО около двух месяцев
Ефремов пробудет в московском СИЗО около двух месяцев
Подольская заразилась коронавирусом – Telegram-канал Mash
Подольская заразилась коронавирусом – Telegram-канал Mash
"За это время ты стал другом, мы потеряли "нас". Витвицкая после восьми лет брака сообщила о разводе
"За это время ты стал другом, мы потеряли "нас". Витвицкая после восьми лет брака сообщила о разводе
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
Что показали украинские дизайнеры на Ukrainian Fashion Week 2021. Фото
Что показали украинские дизайнеры на Ukrainian Fashion Week 2021. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS