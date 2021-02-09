"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 9 февраля в Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен в объятиях матери и других членов семьи.
"Я пришел домой. Всем желаю почувствовать то, что чувствую я в этот момент", – написал он.
"Это так мило. Передавай маме от меня привет и самые лучшие пожелания", – прокомментировала публикацию коллега Хименеса-Браво, ведущая Надежда Матвеева.
"Боже, как трогательно. Мама с сыном", – написали в комментариях фолловеры.
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4 февраля Хименес-Браво в Instagram сообщил, что собирается полететь к себе на родину – в Колумбию.
"Колумбия уже не может меня дождаться", – написал он тогда.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.