"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво улетел в Колумбию.

Хименес-Браво: Всем желаю почувствовать то, что чувствую я в этот момент Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 9 февраля в Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен в объятиях матери и других членов семьи.

"Я пришел домой. Всем желаю почувствовать то, что чувствую я в этот момент", – написал он.

"Это так мило. Передавай маме от меня привет и самые лучшие пожелания", – прокомментировала публикацию коллега Хименеса-Браво, ведущая Надежда Матвеева.

"Боже, как трогательно. Мама с сыном", – написали в комментариях фолловеры.

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4 февраля Хименес-Браво в Instagram сообщил, что собирается полететь к себе на родину – в Колумбию.

"Колумбия уже не может меня дождаться", – написал он тогда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.