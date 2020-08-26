"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках

Американская модель Кортни Кардашян обнародовала в Instagram снимки, на которых они с подругой запечатлены в купальниках. Подруга Кардашян лежит, а над ней с фотоаппаратом в руках стоит Кортни, на следующем снимке они меняются местами.
"Сфотографируй меня, я сфотографирую тебя", – написала она.
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Также Кортни Кардашян показала снимки, на которых они лежат в воде.
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"Хищное поведение", – написала подписчица __lucyford.
Кортни Кардашян родилась в Лос-Анджелесе 18 апреля 1979 года. Она старшая дочь покойного адвоката Роберта Кардашяна и светской львицы Крис Дженнер. У нее есть две сестры, Хлои и Ким, и брат Роб, сводные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер и Броуди Дженнер, сводная сестра Кейси Дженнер и единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер.