"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках

Американская модель Кортни Кардашян показала, как проводит время со своей подругой.

Американская модель Кортни Кардашян обнародовала в Instagram снимки, на которых они с подругой запечатлены в купальниках. Подруга Кардашян лежит, а над ней с фотоаппаратом в руках стоит Кортни, на следующем снимке они меняются местами.



"Сфотографируй меня, я сфотографирую тебя", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram picture me I picture you Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 23 Авг 2020 в 9:01 PDT

Также Кортни Кардашян показала снимки, на которых они лежат в воде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * ‍ * Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 24 Авг 2020 в 1:44 PDT

"Хищное поведение", – написала подписчица __lucyford.

Кортни Кардашян родилась в Лос-Анджелесе 18 апреля 1979 года. Она старшая дочь покойного адвоката Роберта Кардашяна и светской львицы Крис Дженнер. У нее есть две сестры, Хлои и Ким, и брат Роб, сводные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер и Броуди Дженнер, сводная сестра Кейси Дженнер и единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер.