Бульвар Шоубиз
 
26 августа, 2020
 
Новости

"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках

Американская модель Кортни Кардашян показала, как проводит время со своей подругой.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кортни Кардашян провела досуг с подругой
Кортни Кардашян провела досуг с подругой
Фото: kourtneykardash / Instagram

Американская модель Кортни Кардашян обнародовала в Instagram снимки, на которых они с подругой запечатлены в купальниках. Подруга Кардашян лежит, а над ней с фотоаппаратом в руках стоит Кортни, на следующем снимке они меняются местами.

"Сфотографируй меня, я сфотографирую тебя", – написала она.

Также Кортни Кардашян показала снимки, на которых они лежат в воде.

"Хищное поведение", – написала подписчица __lucyford.

Кортни Кардашян родилась в Лос-Анджелесе 18 апреля 1979 года. Она старшая дочь покойного адвоката Роберта Кардашяна и светской львицы Крис Дженнер. У нее есть две сестры, Хлои и Ким, и брат Роб, сводные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер и Броуди Дженнер, сводная сестра Кейси Дженнер и единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер.

Теги: купальник, модель, Кортни Кардашян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Институт "почетных консулов", "евразисты" в штатском и вторжение в Украину
Записки бывшего подполковника КГБ: Институт "почетных консулов", "евразисты" в штатском и вторжение в Украину
Владимир ПОПОВ
  Сущенко: В камере ночью был ад
  Сущенко: В камере ночью был ад
Дмитрий ГОРДОН
  Совладелец "Цитруса" Зинченко: Мой партнер Григорий не зря выбрал для атаки мою супругу Елену
  Совладелец "Цитруса" Зинченко: Мой партнер Григорий не зря выбрал для атаки мою супругу Елену
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Аж свежим воздухом потянуло". Каменских показала, как встречает рассвет
"Аж свежим воздухом потянуло". Каменских показала, как встречает рассвет
Беременная сестра Комарова рассекретила пол будущего ребенка
Беременная сестра Комарова рассекретила пол будущего ребенка
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Это шоу изменило мою жизнь". Элтон Джон опубликовал фрагмент своего первого выступления в США
"Это шоу изменило мою жизнь". Элтон Джон опубликовал фрагмент своего первого выступления в США
"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках
"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках
"Почему Винник сидит на руках у девушки?". Горбунов показал, как отпраздновал день рождения. Фото
"Почему Винник сидит на руках у девушки?". Горбунов показал, как отпраздновал день рождения. Фото
  "Піккардійська терція" выпустила саундтрек "Розпрощався стрілець" к фильму "Інший Франко". Видео
  "Піккардійська терція" выпустила саундтрек "Розпрощався стрілець" к фильму "Інший Франко". Видео
"Ледяная детка". Леди Гага погрузилась в ванну со льдом
"Ледяная детка". Леди Гага погрузилась в ванну со льдом
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
"Аж дух захватывает". Дочь Орбакайте выполнила серию упражнений на воздушной трапеции. Видео
"Аж дух захватывает". Дочь Орбакайте выполнила серию упражнений на воздушной трапеции. Видео
Вирастюк стал заслуженным работником физкультуры и спорта
Вирастюк стал заслуженным работником физкультуры и спорта
Экс-жена Павлика показала, как спасается от депрессии после смерти сына
Экс-жена Павлика показала, как спасается от депрессии после смерти сына
Режиссер Файзиев оставит в своем новом фильме сцены с Ефремовым
Режиссер Файзиев оставит в своем новом фильме сцены с Ефремовым
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогулке с 14-летней дочерью
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогулке с 14-летней дочерью
У актрисы студии "Квартал 95" Кравец диагностировали COVID-19
У актрисы студии "Квартал 95" Кравец диагностировали COVID-19
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS