"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков

"Мне очень, очень повезло иметь таких замечательных, любящих детей, которые приносят мне только радость. Теперь я хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" – подписал снимок 75-летний артист.

За пару дней фото Сталлоне с дочерьми набрало больше 990 тыс. лайков и почти 9 тыс. комментариев.

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Чуть позже Сталлоне выложил еще один снимок. На этот раз он читает газету, в которой в полный рост опубликованы снимки его дочерей.

"Встречайте трех нокаутирующих дочек Слая", – гласит заголовок газетной статьи.

Этот пост набрал почти 500 тыс. лайков.

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