"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике

Лидер российской группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина позировала в бассейне.

Российская певица Диана Арбенина, лидер группы "Ночные снайперы", обнародовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в черном купальнике. Певица позировала в бассейне, облокотившись руками на бортик.

"Доброе утро, страна! Я благодарна", – написала она. Пост певица отметила хештегами "кислород" и "лето 2020".

"Ходячий секс! Какой-то пожизненный!" – прокомментировала natalikras8.

"Какие красивые руки", – отметил discha07.

"Ой, какая же вы красотка. Солнечного дня вам!" – написала 19_liliana_93.

Диана Арбенина (фамилия певицы до замужества – Кулаченко) родилась в 1974 году в Белорусской ССР. За годы музыкальной карьеры певица написала около трехсот композиций. В 1993 году Арбенина создала рок-группу "Ночные снайперы". В том же году она вышла замуж за питерского поэта Константина Арбенина, но спустя несколько лет расторгла брак. У певицы есть дети, имени отца которых она не называет. Арбенина родила двойню, сына Артема и дочь Марту, 4 февраля 2010 года.