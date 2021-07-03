Бульвар Шоубиз
 
03 июля, 2021
 
Новости

Холланда и Зендаю застали за поцелуем. СМИ пишут, что они встречаются

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Зендая и Холланд познакомились в 2017 году
Зендая и Холланд познакомились в 2017 году
Фото: EPA

Звезд "Человека-паука" Тома Холланда и Зендаю застукали целующимися в машине. Об этом 2 июля написало издание Page Six.

Пару сфотографировали 1 июля в Лос-Анджелесе. Холланд был за рулем спорткара Audi стоимостью $125 тыс., а Зендая сидела рядом.

В Лос-Анджелесе они остановились на красный свет светофора и не скрывали своих чувств. Журналисты застали пару, когда звезда "Человека-паука" наклонился, чтобы поцеловать любимую. На дальнейших снимках они хохочут и ведут себя дурашливо.

Позже актеров заметили в районе Серебряного озера в Лос-Анджелесе, где живет мама Зендаи Клэр Стермер. Из того, что Холланд вхож в семью девушки, журналисты сделали вывод, что между ними все серьезно.

Контекст:

Актеры познакомились в 2017 году на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Возвращение домой", в котором Холланд сыграл Питера Паркера, а Зендая – его одноклассницу Мишель. С тех пор в сети ширились слухи об их романе и совместном отпуске.

Через пять месяцев папарацци заметили актеров в Центральном парке в Нью-Йорке. С ними были родители Зендаи.

Неизвестно, как долго длились их отношения, ведь уже в июле 2019 года актер встречался со своей подругой детства Оливией Болтон. В апреле 2020-го СМИ сообщали, что они решили остаться друзьями.

В это время Зендая попадала в объективы папарацци с коллегой по сериалу "Эйфория" Джейкобом Элорди.

Теги: актер, Человек-паук, Зендая, Том Холланд
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