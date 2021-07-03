Холланда и Зендаю застали за поцелуем. СМИ пишут, что они встречаются

Зендая и Холланд познакомились в 2017 году Фото: EPA

Пару сфотографировали 1 июля в Лос-Анджелесе. Холланд был за рулем спорткара Audi стоимостью $125 тыс., а Зендая сидела рядом.

В Лос-Анджелесе они остановились на красный свет светофора и не скрывали своих чувств. Журналисты застали пару, когда звезда "Человека-паука" наклонился, чтобы поцеловать любимую. На дальнейших снимках они хохочут и ведут себя дурашливо.

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Позже актеров заметили в районе Серебряного озера в Лос-Анджелесе, где живет мама Зендаи Клэр Стермер. Из того, что Холланд вхож в семью девушки, журналисты сделали вывод, что между ними все серьезно.