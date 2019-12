"Холодное сердце" от Disney: почему стоит посетить это шоу

В январе в Киеве покажут шоу Disney "Холодное сердце", которое будет интересно зрителям любого возраста и сочетает в себе высокие технологии, оригинальный сюжет, профессиональных фигуристов и захватывающие трюки.

В январе Киев впервые в истории посетит оригинальное шоу Disney. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщает организатор мероприятия.

Театрализованное представление на коньках "Холодное сердце" покажут во Дворце спорта с 3-го по 6 января. Всего украинскую столицу ждет 11 спектаклей Disney on Ice.

Фото предоставлено организатором мероприятия

"Проекты Disney — это, прежде всего, гарантия качества", – заявляет организатор. Впервые шоу Disney on Ice было показано в 1981 году в США. Хореографические постановки на льду быстро получили популярность, и уже через пять лет их постановщики Feld Entertainment Inc. начали гастролировать с шоу одновременно в шести странах мира, поскольку все хотели увидеть Disney вживую.

Disney on Ice — это высокотехнологичное шоу нового уровня, при создании которого используется огромное количество уникальных декораций и спецэффектов. Главный декоратор шоу Стив Басс занимался оформлением таких всемирно известных премий, как "Тони" и "Грэмми", а также отвечал за декорации для лучших бродвейских мюзиклов и популярных американских ТВ-шоу.

Для "Холодного сердца" Басс разработал уникальные передвижные декорации, которые переносят зрителей в сказочное королевство Эренделл, даруя зрителям ощущение, что они – тоже часть шоу.

Фото предоставлено организатором мероприятия

"Вместе с Анной и Эльзой зрители "Холодного сердца" поднимаются в сказочные горы, пробираются сквозь большие снега и встречаются со сказочными существами и удивительными историями. А помогают в создании диснеевского настроения фейерверки и световые эффекты", – говорится в описании проекта.

Все герои "Холодного сердца" — профессиональные фигуристы. Постановкой трюков, которые они выполняют во время представления, занимается Синди Стюарт — в прошлом тренер олимпийских чемпионов и золотых призеров. Стюарт – неоднократный номинант на звание "Хореограф года", поэтому во время Disney on Ice пируэты и сложные фигурные номера обеспечены.

В шоу задействовано более 50 фигуристов.

Как и все сказки Disney, "Холодное сердце" – музыкальное представление. Во время шоу можно услышать около 30 диснеевских хитов, в том числе и известную на весь мир Let It Go, которая принесла сказке один из "Оскаров".

Невзирая на то, что представление, которое Disney везет в Украину, называется "Холодное сердце", в самом шоу не обойдется и без других персонажей диснеевских мультфильмов – Микки и Минни Маусы, сказочные принцессы Disney, герои мультфильмов "История игрушек", "В поисках Немо", "Король Лев".

Фото предоставлено организатором мероприятия

Как и аттракционы знаменитого Диснейленда, фигурные шоу Disney рассчитаны на зрителей любого возраста. Главная цель компании – доказать: сказки существуют. За годы существования империи Disney научились так это показывать, что зрители их шоу даже не решаются опровергать волшебство.

"Холодное сердце" от Disney on Ice уже увидели в 75 странах на шести континентах, и некоторые из зрители уже называют представление "лучшим шоу на льду".

Стоимость билетов: 499–1299 грн.

Даты и место проведения: 3 – 6 января, столичный Дворец спорта