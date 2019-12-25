Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
25 декабря, 2019
 
Новости

"Холодное сердце" от Disney: почему стоит посетить это шоу

В январе в Киеве покажут шоу Disney "Холодное сердце", которое будет интересно зрителям любого возраста и сочетает в себе высокие технологии, оригинальный сюжет, профессиональных фигуристов и захватывающие трюки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Герои шоу персонажи разных диснеевских мультфильмов
Герои шоу – персонажи разных диснеевских мультфильмов
Фото предоставлено организатором мероприятия

В январе Киев впервые в истории посетит оригинальное шоу Disney. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщает организатор мероприятия.

Театрализованное представление на коньках "Холодное сердце" покажут во Дворце спорта с 3-го по 6 января. Всего украинскую столицу ждет 11 спектаклей Disney on Ice.

Фото предоставлено организатором мероприятия
Фото предоставлено организатором мероприятия

"Проекты Disney — это, прежде всего, гарантия качества", – заявляет организатор. Впервые шоу Disney on Ice было показано в 1981 году в США. Хореографические постановки на льду быстро получили популярность, и уже через пять лет их постановщики Feld Entertainment Inc. начали гастролировать с шоу одновременно в шести странах мира, поскольку все хотели увидеть Disney вживую.

Disney on Ice — это высокотехнологичное шоу нового уровня, при создании которого используется огромное количество уникальных декораций и спецэффектов. Главный декоратор шоу Стив Басс занимался оформлением таких всемирно известных премий, как "Тони" и "Грэмми", а также отвечал за декорации для лучших бродвейских мюзиклов и популярных американских ТВ-шоу.

Для "Холодного сердца" Басс разработал уникальные передвижные декорации, которые переносят зрителей в сказочное королевство Эренделл, даруя зрителям ощущение, что они – тоже часть шоу.

Фото предоставлено организатором мероприятия
Фото предоставлено организатором мероприятия

"Вместе с Анной и Эльзой зрители "Холодного сердца" поднимаются в сказочные горы, пробираются сквозь большие снега и встречаются со сказочными существами и удивительными историями. А помогают в создании диснеевского настроения фейерверки и световые эффекты", – говорится в описании проекта.

Все герои "Холодного сердца" — профессиональные фигуристы. Постановкой трюков, которые они выполняют во время представления, занимается Синди Стюарт — в прошлом тренер олимпийских чемпионов и золотых призеров. Стюарт – неоднократный номинант на звание "Хореограф года", поэтому во время Disney on Ice пируэты и сложные фигурные номера обеспечены.

В шоу задействовано более 50 фигуристов.

Как и все сказки Disney, "Холодное сердце" – музыкальное представление. Во время шоу можно услышать около 30 диснеевских хитов, в том числе и известную на весь мир Let It Go, которая принесла сказке один из "Оскаров".

Невзирая на то, что представление, которое Disney везет в Украину, называется "Холодное сердце", в самом шоу не обойдется и без других персонажей диснеевских мультфильмов – Микки и Минни Маусы, сказочные принцессы Disney, герои мультфильмов "История игрушек", "В поисках Немо", "Король Лев".

Фото предоставлено организатором мероприятия
Фото предоставлено организатором мероприятия

Как и аттракционы знаменитого Диснейленда, фигурные шоу Disney рассчитаны на зрителей любого возраста. Главная цель компании – доказать: сказки существуют. За годы существования империи Disney научились так это показывать, что зрители их шоу даже не решаются опровергать волшебство.

"Холодное сердце" от Disney on Ice уже увидели в 75 странах на шести континентах, и некоторые из зрители уже называют представление "лучшим шоу на льду".

Стоимость билетов: 499–1299 грн.

Даты и место проведения: 3 – 6 января, столичный Дворец спорта

Теги: Киев, Дворец спорта, мультфильм, шоу, Disney, Холодное сердце
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж
Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж
Записки бывшего подполковника КГБ: Иранский куратор творческой интеллигенции СССР
Записки бывшего подполковника КГБ: Иранский куратор творческой интеллигенции СССР
Владимир ПОПОВ
﻿Скалецкая: В моем кабинете есть прямая телефонная связь с президентом, но я ею не злоупотребляю
﻿Скалецкая: В моем кабинете есть прямая телефонная связь с президентом, но я ею не злоупотребляю
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS