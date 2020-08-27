Хопкинс показал, как выглядит спустя 170 дней карантина

82-летний голливудский актер Энтони Хопкинс разместил в сети ироничное селфи.

Хопкинс: Кажется, что я все еще в здравом уме Фото: ЕРА

82-летний американский актер Энтони Хопкинс обнародовал в Instagram селфи-снимок, на котором запечатлен в голубой пижаме с очками на голове.

"170 дней карантина – и мне кажется, что я все еще в здравом уме", – пошутил актер.

"Дайте этому человеку "Оскар" только за это селфи", – оценили иронию Хопкинса фолловеры.

"Мы будем любить даже вашу безумную версию", – заверили актера поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 170 days in quarantine and I think I’m still sane Публикация от Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) 26 Авг 2020 в 10:02 PDT