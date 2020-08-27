Хопкинс показал, как выглядит спустя 170 дней карантина

82-летний американский актер Энтони Хопкинс обнародовал в Instagram селфи-снимок, на котором запечатлен в голубой пижаме с очками на голове.
"170 дней карантина – и мне кажется, что я все еще в здравом уме", – пошутил актер.
"Дайте этому человеку "Оскар" только за это селфи", – оценили иронию Хопкинса фолловеры.
"Мы будем любить даже вашу безумную версию", – заверили актера поклонники.
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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К 27 августа в мире коронавирусом заразилось 24,19 млн человек, из них 826 тыс. умерли, 15,8 млн выздоровели.
Энтони Хопкинс родился в 1937 году в Великобритании. Актер известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".
В марте, после объявления карантина, Хопкинс удивил поклонников игрой на фортепиано.