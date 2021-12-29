  "Хороший обмен веществ". 55-летняя Салтыкова рассказала, как выглядеть хорошо без пластических операций

"Я могла бы выглядеть лучше, я это точно знаю. Но я стараюсь. Секрета нет, каждый может это попробовать. Во-первых, хорошее настроение. Раз. Это очень помогает. Второе – это ни на кого не злиться. Третье – быть уверенным в себе", – заявила Салтыкова.
Она добавила, что пытается придерживаться правильного питания и не злоупотребляет ни алкоголем, ни курением, иначе "все, красоты нет".
"Это я вам точно говорю. Немножко генетики, немножко хорошего настроения, это правда! И не злиться, не завидовать. Это правда. Внутреннее состояние передается очень сильно на внешность", – уверена Салтыкова.
На уточняющий вопрос, были ли у нее пластические операции, певица категорически ответила, что нет.
"Вы с ума сошли! Если бы у меня были пластические операции, вы бы меня вообще не узнали. Просто у меня мама стройная. У меня все родственники стройные. Хороший обмен веществ", – заключила Салтыкова.
Ирина Салтыкова родилась 5 мая 1966 года в российском городе Донской в Тульской области. Окончила заочное отделение Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.
В 1986-м познакомилась со своим будущим мужем – певцом Виктором Салтыковым. Через два года пара поженилась и прожила вместе до 1995 года. В 1987-м у них родилась дочь Алиса, которая, как и родители, стала певицей.
В 1988 году Салтыкова стала солисткой группы "Мираж". После развода начала сольную карьеру. Стала широко известной в середине 1990-х после исполнения песни "Серые глаза". В 2000-м сыграла одну из ролей в фильме "Брат 2".