  "Хороший обмен веществ". 55-летняя Салтыкова рассказала, как выглядеть хорошо без пластических операций

Ирина Салтыкова: Если бы у меня были пластические операции, вы бы меня вообще не узнали Фото: irinasaltykova_official / Instagram

"Я могла бы выглядеть лучше, я это точно знаю. Но я стараюсь. Секрета нет, каждый может это попробовать. Во-первых, хорошее настроение. Раз. Это очень помогает. Второе – это ни на кого не злиться. Третье – быть уверенным в себе", – заявила Салтыкова.

Она добавила, что пытается придерживаться правильного питания и не злоупотребляет ни алкоголем, ни курением, иначе "все, красоты нет".

"Это я вам точно говорю. Немножко генетики, немножко хорошего настроения, это правда! И не злиться, не завидовать. Это правда. Внутреннее состояние передается очень сильно на внешность", – уверена Салтыкова.

На уточняющий вопрос, были ли у нее пластические операции, певица категорически ответила, что нет.

"Вы с ума сошли! Если бы у меня были пластические операции, вы бы меня вообще не узнали. Просто у меня мама стройная. У меня все родственники стройные. Хороший обмен веществ", – заключила Салтыкова.

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Видео: Super / YouTube