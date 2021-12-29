Бульвар Шоубиз
 
29 декабря, 2021
 
Новости

"Хороший обмен веществ". 55-летняя Салтыкова рассказала, как выглядеть хорошо без пластических операций

 
|
Ирина Салтыкова: Если бы у меня были пластические операции, вы бы меня вообще не узнали
Ирина Салтыкова: Если бы у меня были пластические операции, вы бы меня вообще не узнали
Фото: irinasaltykova_official / Instagram

55-летняя российская певица Ирина Салтыкова в интервью программе "Алена, блин!", которое вышло 23 декабря на YouTube-канале Super, рассказала, как поддерживает форму без пластических операций.

"Я могла бы выглядеть лучше, я это точно знаю. Но я стараюсь. Секрета нет, каждый может это попробовать. Во-первых, хорошее настроение. Раз. Это очень помогает. Второе – это ни на кого не злиться. Третье – быть уверенным в себе", – заявила Салтыкова.

Она добавила, что пытается придерживаться правильного питания и не злоупотребляет ни алкоголем, ни курением, иначе "все, красоты нет".

"Это я вам точно говорю. Немножко генетики, немножко хорошего настроения, это правда! И не злиться, не завидовать. Это правда. Внутреннее состояние передается очень сильно на внешность", – уверена Салтыкова.

На уточняющий вопрос, были ли у нее пластические операции, певица категорически ответила, что нет.

"Вы с ума сошли! Если бы у меня были пластические операции, вы бы меня вообще не узнали. Просто у меня мама стройная. У меня все родственники стройные. Хороший обмен веществ", – заключила Салтыкова.

ВИДЕО
Видео: Super / YouTube
Контекст:

Ирина Салтыкова родилась 5 мая 1966 года в российском городе Донской в Тульской области. Окончила заочное отделение Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.

В 1986-м познакомилась со своим будущим мужем – певцом Виктором Салтыковым. Через два года пара поженилась и прожила вместе до 1995 года. В 1987-м у них родилась дочь Алиса, которая, как и родители, стала певицей.

В 1988 году Салтыкова стала солисткой группы "Мираж". После развода начала сольную карьеру. Стала широко известной в середине 1990-х после исполнения песни "Серые глаза". В 2000-м сыграла одну из ролей в фильме "Брат 2".

Теги: генетика, алкоголь, курение, певица, Ирина Салтыкова, пластическая хирургия, питание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Попка – огонь". Надежда Мейхер показала фигуру в облегающем платье
"Попка – огонь". Надежда Мейхер показала фигуру в облегающем платье
Джигурда показал покалеченное лицо после боя с бодибилдером с десятком пластических операций
Джигурда показал покалеченное лицо после боя с бодибилдером с десятком пластических операций
  "Хороший обмен веществ". 55-летняя Салтыкова рассказала, как выглядеть хорошо без пластических операций
  "Хороший обмен веществ". 55-летняя Салтыкова рассказала, как выглядеть хорошо без пластических операций
"По бокальчику, и на учет в военкомат". Могилевская показала праздничное фото с Билык
"По бокальчику, и на учет в военкомат". Могилевская показала праздничное фото с Билык
"На Лободу похожа". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала, как выглядела до пластики
"На Лободу похожа". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала, как выглядела до пластики
"Ошеломительно". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фигуру в элегантном вечернем платье
"Ошеломительно". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фигуру в элегантном вечернем платье
"Хотел убедиться, что узнаете это от меня". 53-летний Хью Джекман заявил, что заразился коронавирусом
"Хотел убедиться, что узнаете это от меня". 53-летний Хью Джекман заявил, что заразился коронавирусом
  Овощная нарезка. Пять способов красиво подать овощи на праздничный стол. Видео
  Овощная нарезка. Пять способов красиво подать овощи на праздничный стол. Видео
"Женщина-вамп", "Что за огнище такое?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в секси-образе, раздвинув ноги
"Женщина-вамп", "Что за огнище такое?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в секси-образе, раздвинув ноги
  "У нее до сих пор шрам". Салтыкова рассказала, как дочь порезалась о стекло, чтобы остановить ссорившихся родителей
  "У нее до сих пор шрам". Салтыкова рассказала, как дочь порезалась о стекло, чтобы остановить ссорившихся родителей
42-летний актер "Дизель Шоу" Бережок в третий раз станем отцом
42-летний актер "Дизель Шоу" Бережок в третий раз станем отцом
  "Это было темное место. Он меня вылизывал по пояс". Полякова рассказала, во сколько лет лишилась девственности
  "Это было темное место. Он меня вылизывал по пояс". Полякова рассказала, во сколько лет лишилась девственности
Никитюк в комбинации с глубоким декольте показала, как выглядит в постели утром с фильтрами и без
Никитюк в комбинации с глубоким декольте показала, как выглядит в постели утром с фильтрами и без
  "Она начала тянуть руку: "Хочу в проект", но ее послали". Melovin заявил, что Гвоздевой отказали в участии в новом шоу из-за их скандала
  "Она начала тянуть руку: "Хочу в проект", – но ее послали". Melovin заявил, что Гвоздевой отказали в участии в новом шоу из-за их скандала
Жена Виктора Павлика показала его отца Франека
Жена Виктора Павлика показала его отца Франека
Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке
Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS