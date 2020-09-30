Хоск, победившая алкоголизм, заявила о беременности

Шведская модель Эльза Хоск показала округлившийся живот.

Хоск: Некоторое время держала в секрете этого ангела в моем животе Фото: hoskelsa / Instagram

Шведская модель Эльза Хоск, работающая для американского бренда белья Victoria's Secret, разместила в Instagram снимки, для которых позировала обнаженной, набросив на плечи шубу. Она продемонстрировала округлившийся живот.

"Некоторое время держала в секрете этого ангела в моем животе. Чувствую себя невероятно взволнованной и счастливой иметь ребенка и начать новую главу жизни с мужчиной моей мечты! Мы с Томом Дейли на полпути" – написала она.

Эльза Хоск родилась 7 ноября 1988 года. С 2015 года она сотрудничает с американским бельевым брендом Victoria’s Secret.

Хоск снималась в рекламе для ACO, Aerie, Bik Bok, Boomerang, Casall, Country Road, Dagmar, Fornarina, Garage, Gemma, Guess, H&M Divided, House of Dagmar, Ichi, Indiska, Lancaster, Levi’s, Maxstudio, Oriflame, Rodebjer, Tiger of Sweden, Vagabond, Sandra Backlund.

В январе Хоск призналась, что преодолела алкогольную зависимость.

Ее роман с предпринимателем и модельером Томом Дейли длится пять лет. Официально их отношения не оформлены.