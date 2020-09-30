Беременная жена Решетника рассказала, как относится к предрассудкам

Беременная супруга телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник 29 сентября на своей странице в Instagram выразила удивление тем, что ее подписчики верят в предрассудки.
"Читаю комментарии и удивляюсь – так много людей живет какими-то предрассудками, комплексами, внутренними запретами и какими-то зажимами. Ну ведь невозможно так жить", – написала она.
Супруга Решетника посоветовала фолловерам попробовать жить без оглядки на предрассудки и суеверия, как это делает она.
"Жизнь одна, наслаждайтесь всем, что имеете, что имеют другие, будьте внутренне положительными и тогда все вокруг изменится. Рада, что рядом со мной тот мужчина, который полностью разделяет это мнение, мало того, научил меня, что именно так и надо относиться ко многим вещам в жизни", – подытожила Решетник.
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Читаю коментарі і дивуюсь - так багато людей живуть якимись забобонами, комплексами, внутрішніми заборонами і якимись зажимами... Я щиро поважаю думку кожного. Але.... це ж неможливо так жити - на повну, насолоджуватися кожним моментом, будь ти вагітна, чи закохана, будь ти засмучена, чи просто втомлена. Життя одне, насолоджуйтесь всім, що маєте, що мають інші, радійте всьому, будьте внутрішньо позитивними і тоді все довкола вас зміниться. Ну от точно! Насолоджуйтесь життям! Я рада, що поруч зі мною той чоловік, який повністю розділяє зі мною цю думку, мало того, навчив мене, що саме так і треба ставитися до багатьох речей в житті #будьтещасливі
Высказаться по поводу суеверий Кристину Решетник вынудили комментарии фолловеров под ее предыдущей публикацией – жена ведущего разместила в сети фото, на котором запечатлена с обнаженным животом.
"Чем ближе роды, тем смелее", – написала она.
"Зачем выставлять живот? Ничего люди не боятся", – прокомментировали фото Решетник ее подписчики.
"Вокруг счастья нужно ходить тихо, это тоже неспроста придумали", – считают пользователи сети.
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Решетник женился в октябре 2010 года. Григорий и Кристина Решетник воспитывают двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017).
10 июня ведущий сообщил, что они с женой ждут третьего ребенка. По словам супругов, малыш родится ближе к зиме.