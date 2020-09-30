Беременная жена Решетника рассказала, как относится к предрассудкам

По словам беременной в третий раз жены украинского ведущего Григория Решетника Кристины, супруг разделяет ее отношение к суевериям и предрассудкам.

Беременная супруга телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник 29 сентября на своей странице в Instagram выразила удивление тем, что ее подписчики верят в предрассудки.

"Читаю комментарии и удивляюсь – так много людей живет какими-то предрассудками, комплексами, внутренними запретами и какими-то зажимами. Ну ведь невозможно так жить", – написала она.

Супруга Решетника посоветовала фолловерам попробовать жить без оглядки на предрассудки и суеверия, как это делает она.

"Жизнь одна, наслаждайтесь всем, что имеете, что имеют другие, будьте внутренне положительными и тогда все вокруг изменится. Рада, что рядом со мной тот мужчина, который полностью разделяет это мнение, мало того, научил меня, что именно так и надо относиться ко многим вещам в жизни", – подытожила Решетник.

Высказаться по поводу суеверий Кристину Решетник вынудили комментарии фолловеров под ее предыдущей публикацией – жена ведущего разместила в сети фото, на котором запечатлена с обнаженным животом.

"Чем ближе роды, тем смелее", – написала она.

"Зачем выставлять живот? Ничего люди не боятся", – прокомментировали фото Решетник ее подписчики.

"Вокруг счастья нужно ходить тихо, это тоже неспроста придумали", – считают пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Чим ближче до пологів, тим сміливіші #looks Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik) 29 Сен 2020 в 11:13 PDT

Решетник женился в октябре 2010 года. Григорий и Кристина Решетник воспитывают двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017).

10 июня ведущий сообщил, что они с женой ждут третьего ребенка. По словам супругов, малыш родится ближе к зиме.