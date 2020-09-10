"Скажу одно – со спортом не складывается". Беременная жена Решетника позировала в купальнике

Супруга украинского ведущего Григория Решетника Кристина, которая вскоре в третий раз станет мамой, вместе с двумя детьми посетила бассейн.

Григорий и Кристина Решетники "ближе к зиме" станут родителями в третий раз Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Беременная супруга телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник 10 сентября на своей странице в Instagram разместила снимок, сделанный в раздевалке бассейна.

На фото жена ведущего запечатлена вместе со своими сыновьями Иваном и Дмитрием.

"Скажу одно – со спортом в эту беременность у меня не складывается. Только на плавание хожу, потому что спина побаливает после долгой езды на автомобиле", – рассказала будущая многодетная мать.

По словам Решетник, если им с детьми удается выбраться в бассейн, то там они проводят не менее трех часов.

Григорий и Кристина Решетники воспитывают двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017). 10 июня Решетник сообщил, что они с женой ждут третьего ребенка. Супруги ждут появления малыша "ближе к зиме".