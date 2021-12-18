Бульвар Шоубиз
 
18 декабря, 2021
 
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"Хотела немного пережить, помолчать, выдохнуть". Экс-участница Artik & Asti Дзюба сообщила поклонникам важную новость

Анна Дзюба: Иногда чтобы пойти дальше, нужно что-то изменить
Анна Дзюба: Иногда чтобы пойти дальше, нужно что-то изменить
Фото: astiselfmade / Instagram

Экс-участница строящей карьеру в РФ украинской группы Artik & Asti Анна Дзюба 17 декабря в своем Instagram-аккаунте опубликовала пост с фото, в котором сообщила о возвращении в соцсеть после перерыва.

"Я вернулась! Большое спасибо моим фанам, вашим страничкам. Знаю, как вы волновались и писали. Я все видела, все читала, просто хотела немного пережить, помолчать, выдохнуть. В первую очередь, конечно же, я посвящаю эту новую страницу вам", – написала Дзюба под фото.

В подписи к публикации певица также добавила, что "не хочет разглагольствовать на тему ухода из группы", так как эта глава в ее жизни завершена.

"Я очень благодарна Артему Умрихину и нашей истории Artik & Asti, желаю нам успеха на новом пути, обоим, поэтому не буду "украшать" ее подробностями и деталями ради хайпа или чего-нибудь еще. Если бы я могла поступить иначе, я бы обязательно поступила. Хочу оставить после нас что-то хорошее, а не кучу сплетен и раздоров. Я теперь смотрю только вперед, помня о том, что прежний путь был бесконечно интересным, но иногда чтобы пойти дальше, нужно что-то изменить", – сообщила Дзюба.

Контекст:

Группа Artik & Asti была основана в 2011 году. Умрихин и Дзюба вместе записали четыре студийных и два мини-альбома. С 2014 года коллектив строил карьеру в РФ. Самые популярные песни дуэта – "Неделимы", "Грустный дэнс", "Девочка, танцуй", "Истеричка", "Она не я".

2 ноября Умрихин заявил, что Дзюба покидает коллектив. "Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком? Скоро расскажу", – написал он. 3 ноября певица прокомментировала свой уход из группы.

Дзюба занялась сольной карьерой и 15 ноября на своей странице в Instagram анонсировала выход новой песни и клипа.

Теги: певица, соцсеть, Artik & Asti
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