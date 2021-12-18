"Хотела немного пережить, помолчать, выдохнуть". Экс-участница Artik & Asti Дзюба сообщила поклонникам важную новость

"Я вернулась! Большое спасибо моим фанам, вашим страничкам. Знаю, как вы волновались и писали. Я все видела, все читала, просто хотела немного пережить, помолчать, выдохнуть. В первую очередь, конечно же, я посвящаю эту новую страницу вам", – написала Дзюба под фото.

В подписи к публикации певица также добавила, что "не хочет разглагольствовать на тему ухода из группы", так как эта глава в ее жизни завершена.

"Я очень благодарна Артему Умрихину и нашей истории Artik & Asti, желаю нам успеха на новом пути, обоим, поэтому не буду "украшать" ее подробностями и деталями ради хайпа или чего-нибудь еще. Если бы я могла поступить иначе, я бы обязательно поступила. Хочу оставить после нас что-то хорошее, а не кучу сплетен и раздоров. Я теперь смотрю только вперед, помня о том, что прежний путь был бесконечно интересным, но иногда чтобы пойти дальше, нужно что-то изменить", – сообщила Дзюба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Дзюба (@astiselfmade)