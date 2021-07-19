"Хотите нам привить, что ожирение – норма?" Невестка Ющенко высказалась против бодипозитива

"Не могу сказать, что я против людей с лишним весом, но я против этой странной волны бодипозитива. Вы нам что, хотите уже прививать, что ожирение – это норма ? Нет, это не норма. Во-первых, это последствия для организма. Во-вторых, никто с лишним весом не будет чувствовать себя легко и комфортно, и не надо обманывать людей!" – написала на своей странице в Instagram Елена Ющенко.

Молодая женщина настаивает, что бодипозитив – "это обман".

"Уважать всех людей нужно, но делать это нормальным не вижу смысла. Лучше примером показывать, как выйти из лишнего веса, а не показывать, на сколько килограммов стал больше, и думать, что это так круто и красиво! Это некрасиво! И я точно это знаю на личном примере… Отечность, задышка и лень – вот что получите от своего бодипозитива!" – убеждена Ющенко.

К посту она приложила собственное фото в лимонном бикини.

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