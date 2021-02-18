Художница Барашикова: С портретами Дмитрия Гордона у меня получилась сказочная история, как у Золушки

Художница Барашикова: Когда люди, даже не знакомые лично с Дмитрием Гордоном, но знающие его как публичного человека, увидели его портреты, отметили: "Как ты уловила характер!" Фото: olga_barashykova / Instagram

Портретов Гордона много не бывает!

Фото: olga_barashykova / Instagram

– Ольга, вы автор двух портретов основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона. Сами более десяти лет проработали в издании "Бульвар Гордона". Ушли в декретный отпуск еще в 2005-м. И вот спустя 15 лет написали портреты Дмитрия Ильича. Расскажите, пожалуйста, предысторию этого творческого сотрудничества.

– После декрета я планировала возвращаться в "Бульвар Гордона", но так получилось, что в то время муж открыл свой бизнес и ему нужна была моя помощь. Так я стала директором рекламного агентства. Это большая ответственность и огромный объем работы, особенно вначале. А поскольку у Димы нужно работать либо хорошо, либо никак не работать, то совмещать, конечно, я не могла.

– Эти 15 лет вы поддерживали общение с Дмитрием Гордоном? Как получилось, что именно он стал героем ваших двух полотен?

– Мы с Димой в последнее время редко общались: точек пересечения было немного. Каждый занимался своим бизнесом. Кроме того, мы семейные люди. Я знаю, что такое бизнесмен, занятый человек, поэтому без повода никогда бы не побеспокоила.

Но у меня случилась буквально сказочная история, как у Золушки. Я написала портрет одного нашего общего знакомого – сделала ему сюрприз к 50-летию. Дмитрий Ильич увидел этот портрет и сразу позвонил мне с вопросом: "Оля, ты давно так рисуешь?" Я Диму неплохо знаю. И, если он позвонил, значит, ему действительно понравился портрет.

Мы долго обсуждали мои способности, и Дмитрий Ильич сказал, что, как ему кажется, я должна все бросить и уйти в творчество с головой. Затем последовало предложение написать его портрет. Я с радостью согласилась. Для меня это было очередным вызовом, поскольку до этого времени я показывала свои работы только родственникам или друзьям. Стеснялась выставлять их на всеобщее обозрение незнакомым людям.

Ольга Барашикова и Дмитрий Гордон. Фото: olga_barashykova / Instagram

– А почему получилось два портрета?

– Когда я выбирала фотографию, по которой писать портрет, оказалось, что Диме нравится одна фотография, а мне больше понравилась другая. Так у меня родилась идея сделать два портрета: один – в классическом стиле, а второй – в стиле неоэкспрессионизма. Это был смелый эксперимент. Я не знала, что у меня получится и не была уверена, что Дмитрию Ильичу понравится. Но портретов Гордона много не бывает! Диме понравились оба. И он меня прорекламировал на своем канале в YouTube.

Двое суток в Instagram я отвечала на комплименты людей, которые пришли от Гордона на мою страничку. Это был такой кайф и такая эйфория! Я поняла, что не стоит стесняться. Столько восторженных отзывов придали мне силы и уверенность в себе! Сразу появились заказы от незнакомых людей. Теперь я не боюсь браться за такого рода работу и с радостью показываю свои картины окружающим.

– Вы пишете портреты только по фото? А с натуры?

– Писать с натуры – большая роскошь. Есть портреты-картинки, есть произведения искусства. Я стараюсь писать портрет как произведение искусства. Это длительный процесс и много слоев краски. Поэтому, во-первых, слои краски должны просохнуть, во-вторых, даже за вечер, за пять или восемь часов ты не сделаешь "живой" портрет. Ты можешь сделать картинку, похожую на изображение человека. Но кожа не будет светиться, не будет такого объема, ощущения присутствия. Портрет пишется долго. А это означает, что человека нужно приглашать в студию неоднократно. Это, в свою очередь, влечет за собой наличие свободного времени, совпадающего со свободным временем художника. Сейчас все очень заняты. Как правило, портреты заказывают люди состоятельные, у которых время расписано по минутам. Из этого много нюансов вытекает. Но современная техника позволяет сделать фото такого качества, что по нему вполне можно написать хороший портрет. Сейчас большинство художников и портреты, и пейзажи рисуют по фотографиям, сидя в студии.

– Портреты Дмитрия Гордона хранятся у него?

– Да, он мне сказал, что повесил их у себя дома.

– Вы выпустили также футболки и худи с портретами Дмитрия Гордона. Чья это идея была?

– Уточню: с портретом, который я нарисовала в современном стиле, была моя идея. Художнику нужно на что-то жить. Картины пишутся долго. Иногда есть заказчики, иногда – нет. Поэтому нужно придумывать, на чем делать деньги. Художники часто создают принты своих картин, используя их в одежде, обуви, на сумках. Я наблюдаю в соцсетях, что делают известные, раскрученные художники, и пытаюсь перенять полезный опыт. Когда создавала худи, консультировалась со своим сыном, будет ли он такое носить. И он мне посоветовал, что именно на худи лучше сделать изображение сзади, а не спереди. Когда мы выставили первую продукцию в Instagram, на нее положительно отреагировали мои подписчики и друзья сына. Но, к сожалению, худи получилось достаточно дорогостоящим.

– Какая его цена?

– Такое, как носит мой сын, стоит 1,5 тыс. грн. Мы сделали печать не только на спине, но и на рукавах. Это выглядит достаточно круто, но и стоит дороже. Без принта на рукавах – значительно дешевле. Не могу сказать, что слишком много заказов и что производство поставлено на конвейер, но это проба, которая имеет место быть. Не зацикливаемся, идем дальше.

– Над чем сейчас работаете? В ближайших планах есть портреты известных людей?

– У меня благодаря Дмитрию Ильичу появилось 100 подписчиков в Instagram. Среди них не только известные люди. Например, последний портрет я написала мужчине к 60-летию. Он не публичный человек. После этого я выполню заказ для своей знакомой, живущей в Эмиратах, буду рисовать ее дочь. Также у меня есть идея написать портрет одного известного публичного человека, который не живет в Украине. Но я не хочу пока раскрывать карты и называть его имя. Меня вдохновил его образ, и хочется создать интересную серьезную работу. Понравится ли ему портрет и захочет ли он его приобрести, не знаю.

Но кроме портретов, я рисую и другие работы. Не только на заказ, а для участия в конкурсах. Это помогает показать себя миру, сделать имя, создать свой бренд.

После того как Дмитрий Ильич показал в соцсетях свои портреты, заказчики, как один, начали просить: "Я хочу такой портрет, как у Гордона. Такого размера"

Фото: Ольга Барашикова / Facebook

– Сколько времени занимает работа над одним портретом?

– Месяц-полтора. По крайней мере, в зимнее время. Летом краска сохнет быстрее. Но портрет – это как ремонт. Его завершить невозможно. Можно только прекратить рисовать. Чем дольше рисуешь портрет, тем живее, правдоподобнее и сочнее он становится. Я понимаю художников, которые годами рисовали портреты. Это то, что мы сейчас можем увидеть в музеях. Но современная жизнь – другая. Живем в такое время, когда нужно все делать быстро.

– Сколько стоит заказать у вас портрет?

– Это зависит от размера и наличия сложных деталей, материалов, которые я использую. Портрет у меня стартует от $500. Это размер 40 на 50 см – достаточный для квартиры. После того как Дмитрий Ильич показал в соцсетях свои портреты, заказчики, как один, начали просить: "Я хочу такой портрет, как у Гордона. Такого размера". На самом деле для портрета это немаленький размер – 60 на 80 см. Если вы повесите такой портрет в стандартной квартире, вы его не увидите. Это как бельмо в глазу. Когда ты видишь глаз величиной с куриное яйцо, нужно расстояние. Для того чтобы смотреть на такой портрет и любоваться им, нужно отойти от него метров на пять. Поэтому размер имеет значение. Я всегда прошу заказчиков, для которых создаю картины, сначала показать мне место, где будет висеть моя работа. Лучше вначале определить правильный размер и даже цветовую гамму, тогда результат точно будет радовать долгие годы!

– Что самое важное для создания хорошего портрета?

– Очень важно уловить изюминку в человеке. Когда люди, даже не знакомые лично с Дмитрием Гордоном, но знающие его как публичного человека, увидели его портреты, отметили: "Как ты уловила характер!"

Как-то я рисовала портрет человека, которого никогда не видела в жизни – его сын сбросил мне несколько фотографий. Когда портрет был уже практически готов, я все не могла успокоиться, поскольку не удавалось точно передать взгляд, настроение человека. На фотографии он был запечатлен с внуком на руках, у него была очень добрая и счастливая улыбка. И вот эту эмоцию счастья и невероятной доброты и любви нужно было передать. Я потратила около недели, чтобы проанализировать каждый миллиметр морщинок в уголках глаз и губ, как падают тени, чтобы "словить" этот взгляд. Когда внесла изменения и сбросила фото своей дочери, она посмотрела и сразу сказала: "Да, теперь похож!".

А вообще, главное, чтобы картина нравилась заказчику! Если он хочет быть похож на вампира – должен быть похож на вампира, если на ангела – значит, на ангела! Но и на самого себя, конечно.

– На конкурсе Golden Time Talent Festival в Лондоне вы с портретами Дмитрия Гордона заняли первое место в категории живописи. Что жюри сказало о портретах?

– Я не знаю, потому что в связи с пандемией коронавируса конкурс проходил дистанционно. После того как я отвезла Дмитрию Ильичу его портреты, мне на глаза попалась информация об этом фестивале. Узнав, что участие платное, я решила не подавать заявку. Тратить перед Новым годом лишние деньги не хотелось. И в наличии не было картин. Но мне написали, что достаточно прислать фото работ. Также разрешили предварительно проконсультироваться, могут ли картины такого уровня принимать участие, или еще рано. Я отправила несколько работ, в том числе портреты Дмитрия Гордона. Изначально вообще не думала, что портреты могут быть успешными на конкурсе, поскольку сейчас популярнее картины с неким философским смыслом. Но мне посоветовали подать три работы, включая портреты. И предоставили скидку на участие. Дело было как раз в "черную пятницу".

– И сколько пришлось заплатить за участие?

– Я точно не помню. В районе $50.

– А какой приз вы получили как победительница?

– Есть разные конкурсы. Например, Luxembourg Art Prize дает большие денежные призы. И далеко не каждый художник может зарегистрироваться. А фестивалю Golden Time Talent наше платное участие и помогает существовать.

Обладатели гран-при и первых трех призовых мест приглашаются в Лондон на вручение. Призовые места получают 50-процентную скидку, а обладатель гран-при, насколько я знаю, едет за счет организаторов. Меня пригласили ориентировочно на 6 июня 2021 года на церемонию награждения. Для меня, как для человека, который только начал свой путь в живописи, очень значимо, что две мои работы получили первое место. Это дает мне право называть себя художником и двигаться дальше в этом направлении.

– У кого из известных художников вы бы хотели перенять опыт?

– Мне очень хотелось бы пообщаться и поучиться у американских художников Kim VanDerHoek Дэвида Кассана, из наших соотечественников – у Ивана Марчука. Я осмелилась с ним заговорить, когда была на его персональной выставке в ЦУМе в 2018 году. Тогда я только начинала рисовать и не призналась ему в этом. Только спросила, почему у него нет учеников. А он ответил, что если бы когда-то взял кого-то в ученики, то только женщину! Но я постеснялась напрашиваться. Считаю его гением. Обожаю работы Марчука в его собственном стиле плентаризма!

Ольга Барашикова и Иван Марчук. Фото: olga_barashykova / Instagram

– Вы по образованию архитектор, работали дизайнером интерьеров. В 2020-м году полностью перешли на живопись?

– Да. Прошлый год в плане дизайна интерьеров был практически пустой. В марте еще какие-то договоры были, а потом они заморозились. Коллеги, у которых большие мастерские, перешли в онлайн и занялись обучением. Работы у дизайнеров практически нет сейчас.

А в живописи после рекламы, сделанной мне Дмитрием Ильичом, у меня произошел такой прорыв, которого я совсем не ожидала. К тому же рисовать мне нравится, это приносит удовольствие. Здесь все зависит только от меня. Купила краски, холст – и рисую. В дизайне у меня была зависимость от подрядчиков, а это часто тормозило процесс: ходить по салонам, заказывать мебель, ждать, когда привезут плитку. К сожалению, нередко случалось, что тебя подводят, не выполняют обязательства.

2020 год очень многое поменял в жизни многих людей, не говоря уже в целом о человечестве. Мне он дал возможность заниматься тем, чем всегда хотела, но на что не хватало времени.

Отчетливо помню, как еще в 2016 году, сидя в офисе, четко осознала, что устала контролировать других людей, организовывать чужую работу. Я поняла, что хочу реализовать свои способности, о которых даже близкие люди не подозревают. Хочу делать то, что мне доставляет удовольствие. Когда объявила мужу, что не могу больше руководить агентством, он меня не понял, и даже обиделся. Но сейчас точно знаю: свои мечты нужно реализовывать! И не важно, в каком возрасте. В прошлом году мне исполнилось 50 лет. Конечно, если бы я рисовала с 20 лет, какого уровня могла бы уже достичь! Но всему свое время. За эти годы я создала семью, воспитала прекрасных детей, уже и внуки есть. Теперь спокойно можно заняться самореализацией. А жизненный опыт, который я накопила за эти годы, дает мне возможность не просто воспроизводить на холсте чьи-то лица, а отображать душу и характер человека.