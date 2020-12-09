Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2020
 
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"И близко такого не было". Друг Джигарханяна опроверг слова Петросяна о мучительной смерти актера и рассказал, как актер провел последние дни жизни

По словам Артура Согомоняна, он ни разу не видел, чтобы российский юморист Евгений Петросян общался с его покойным другом – советским и российским артистом Арменом Джигарханяном.

85-летний Джигарханян скончался 14 ноября
85-летний Джигарханян скончался 14 ноября
Фото: Театр Армена Джигарханяна / Facebook

Артур Согомонян в телефонном комментарии, который 8 декабря опубликован на сайте телеканала "Звезда", опроверг слова российского артиста Евгения Петросяна о том, что его друг – советский и российский актер Армен Джигарханян умер в муках.

е знаю, зачем люди говорят такие вещи. Конечно, это полная неправда. Я с уважением отношусь к Евгению Вагановичу, но они, честно говоря, не общались с Арменом Борисовичем. Я ни разу не видел и не слышал, чтобы они общались, поэтому не думаю, что он сильно в курсе", – заявил Согомонян.

Он подчеркнул, что в последние дни жизни Джигарханян провел в больнице, где ему был обеспечен надлежащий уход. 

"Мы общались каждый день по телефону. Поэтому, конечно, и близко такого не было. Наоборот, он был в таком достаточно неплохом настроении, несмотря на состояние", – рассказал друг актера.

По словам Согомоняна, близкие актера были уверены, что врачам удастся спасти жизнь Джигарханяна, как это происходило ранее.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года на 85-м году жизниВ 2018 году актер перенес инфаркт и впал в кому. Впоследствии он несколько раз попадал в больницу в тяжелом состоянии. 

Евгений Петросян в интервью, которое 7 декабря вышло на YouTube-канале "Эмпатия Манучи", заявил, что Джигарханян "сгнил, лежа в постели".

"Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Вы знаете об этом? Вот об этом вы не скажете. Вам надо считать чужие деньги, которых не существует. В адских болях человек умирал, оттого что пролежни начали гнить. У него был диабет, он нуждался в точных уколах, которых никто не делал", – заявил Петросян. 

Теги: смерть, Армен Джигарханян, скандал, актер, Евгений Петросян
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