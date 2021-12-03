"И это мама троих детей". 45-летняя ведущая ТСН Падалко впечатлила сеть фото в купальнике

Падалко отдыхает в одном из отелей Египта в кругу семьи Фото: marichkapadalko / Instagram

Фото сделано в одном из отелей Египта, где Падалко проводит свой отдых с семьей.

"Еще до последствий all inclusive", – подписала она публикацию, имея в виду систему, подразумевающую неограниченное питание и напитки в отеле.

Подписчики поставили под фото телеведущей больше 6 тыс. лайков и написали множество комплиментов.

"Идеальная", – прокомментировала фото певица Мария Бурмака.

"И это мама троих детей, которая еженедельно делает тортики! Браво", – написала marinalevad.

"Очень красивая. Пример и мотивация для многих", – отметил bondarenko6990.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)