"И это мама троих детей". 45-летняя ведущая ТСН Падалко впечатлила сеть фото в купальнике

Фото сделано в одном из отелей Египта, где Падалко проводит свой отдых с семьей.
"Еще до последствий all inclusive", – подписала она публикацию, имея в виду систему, подразумевающую неограниченное питание и напитки в отеле.
Подписчики поставили под фото телеведущей больше 6 тыс. лайков и написали множество комплиментов.
"Идеальная", – прокомментировала фото певица Мария Бурмака.
"И это мама троих детей, которая еженедельно делает тортики! Браво", – написала marinalevad.
"Очень красивая. Пример и мотивация для многих", – отметил bondarenko6990.
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Падалко родилась в 1976 году в Киеве. В 1998 году окончила Киевский лингвистический университет по специальности английский и немецкий языки. С июня 2002 года работает ведущей на "1+1".
Падалко замужем за народным депутатом Украины VIII созыва Егором Соболевым. У пары трое детей – Михаил (2007), Мария (2008) и Екатерина (2010).