"И нет любви сильнее". Звезда "Крепостной" Сагайдачная показала сына, которому исполнилось два года

Сына Тимура Сагайдачная родила ровно два года назад Фото: annasagaidachnaya / Instagram

"Будь самым счастливым, наш драгоценный! Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя от недобрых людей и темных мыслей! Пусть твой путь будет светлым и значимым! А мы с папой рядом. И нет любви сильнее", – написала 32-летняя артистка.

К посту Сагайдачная приложила две семейные фотографии – когда сын только родился и современную.

View this post on Instagram A post shared by Anna Sagaidachnaya (Tretiak) (@annasagaidachnaya)