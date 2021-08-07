"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес

Свою публикацию Сагайдачная назвала "советами замужней женщины". В ней актриса рассказала, как создать крепкую семью. Среди ее советов:
"Пройдя эти этапы, вы станете самодостаточной и готовой для семьи. В противном случае вы просто будете сидеть, изголодавшиеся по любви, и ждать ее от вашего избранника", – отметила актриса.
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"Молодая, но уже мудрая! Красивая, секси-пекси фото! Талантливая! Обожаю этого прекрасного человечка", – прокомментировала innashelest333.
"Соблазнительная искусительница", – добавил metalist2017.
Анна Сагайдачная – украинская актриса, номинант национальной телевизионной премии "Телетриумф" в категории "Актриса телевизионного фильма/сериала". Обрела популярность после роли Марины Дунаевой в "Красной королеве", сейчас снимается в "Крепостной".
В 2018 году она вышла замуж за продюсера Евгения Третьякова, в августе 2019-го родила сына Тимура.