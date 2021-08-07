"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес

Свою публикацию Сагайдачная назвала "советами замужней женщины". В ней актриса рассказала, как создать крепкую семью. Среди ее советов:

главное – не перенасытиться только одним видом счастья;

чтобы встретить своего мужчину, нужно научиться быть счастливой без него;

счастье притягивает счастье;

не делайте чрезмерную ставку на замужество;

занимайтесь собой;

если у вас нет парня или вы не замужем – это нормально;

замужество – это не то место, где получают, это то место, где отдают;

для того, чтобы научиться давать любовь, ее нужно сначала получить – от родителей, друзей, единомышленников.

"Пройдя эти этапы, вы станете самодостаточной и готовой для семьи. В противном случае вы просто будете сидеть, изголодавшиеся по любви, и ждать ее от вашего избранника", – отметила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Anna Sagaidachnaya (Tretiak) * (@annasagaidachnaya)

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