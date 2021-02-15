Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2021
 
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"И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой

Экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" на канале СТБ Татьяна Литвинова показала, как приготовить два вида шпинатных омлета: сладкий и соленый.

 
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Литвинова: Будет очень вкусно!
Литвинова: Будет очень вкусно!
Скриншот: Татьяна Литвинова / YouTube

Экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" на канале СТБ Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить омлет со шпинатом. Видео она разместила на своем YouTube-канале.

"И сладкий, и соленый! Омлет со шпинатом в духовке за 20 минут. Быстро и вкусно!" – отметила она.

Для приготовления понадобятся свежий шпинат - 200 г, мука пшеничная - 55 г, яйца – 3 штуки, щепотка соли, масло растительное – 2 ст.л.

Кулинар отделила белки от желтков, взбила листья шпината с желтками в блендере. Белки – отдельно взбила со щепоткой соли и щепоткой сахарной пудры. К шпинату она добавила муку, после чего смешала с белками. 

Пергамент нужно смазать оливковым маслом, распределить тонким слоем омлет.

Выпекать при температуре 180° на протяжении 10 минут. 

Для сладкой начинки нужны: крем-сыр – 75 г., сахарная пудра – 1 ст.л., ванильный сахар – 1 ч.л., половина банана, клубника – 3 шт., мята.

В крем-сыр нужно добавить сахарную пудру. Выложить на омлет слой сыра, сверху – порезанные банан, клубнику и мяту.

Для соленой начинки – крем-сыр – 75 г., рыба красная – 100 г, руккола. На слой крем-сыра выложить рыбу и рукколу.

ВИДЕО
Видео: Татьяна Литвинова / YouTube

Начинку двух видов Литвинова распределила тонким слоем на двух омлетах и свернула их в ролл. Кулинар отнесла рецепт к категории легких в приготовлении. Каждое блюдо рассчитано на 2-3 порции.

"Если у вас не получалось приготовить омлет, то это время пройдет после этого видео! Будет очень вкусно!" – пообещала Литвинова.

Теги: рыба, шоу, Татьяна Литвинова, сахар, МастерШеф, рецепт, яйца, рецепты
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