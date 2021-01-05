  "Прекрасен для уютных зимних посиделок". "Пьяный" рождественский кекс от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой

Экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" на канале СТБ Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить "пьяный" рождественский кекс. Видео она разместила на своем YouTube-канале.
Время приготовления кекса – до двух часов. Он рассчитан на шесть – восемь порций.
Ингредиенты: мука пшеничная – 250 граммов, масло сливочное – 250 граммов, сахар – 250 граммов, сахар ванильный – 10 граммов, цедра одного апельсина, четыре яйца, разрыхлитель – 10 граммов, орехи (миндаль, грецкий) – 300 граммов, сухофрукты (чернослив, курага, клюква, инжир, клубника) – 400 граммов, ром – 100 миллилитров или сок одного апельсина (для пропитки).
Перед тем, как добавлять сухофрукты в кекс, их следует замочить в роме.
Выпекать при температуре 160 градусов.
Готовый кекс нужно пропитать ромом.
"Пьяный английский рождественский кекс – фаворит моей рождественской выпечки. Он прекрасен для уютных зимних посиделок. Вкусен как самая достойная и добротная английская выпечка", – отметила она в Instagram.
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"Пьяный" рождественский кекс можно готовить заранее, так как ему нужно пропитаться начинкой. Такая выпечка не имеет алкоголя в составе. В процессе приготовления спирт испаряется.