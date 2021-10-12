"Идеал", "Самая красивая". Мейхер устроила в Киеве фотосет в соблазнительном образе

Мейхер: Кто и что способны нас заставить отречься от любви к жизни? Правильно! Никто! Кроме нас самих Фото: nadyameiher / Instagram

Певица отметила геолокацию – Киев.

"Кто и что способны нас заставить отречься от любви к жизни? Правильно! Никто! Кроме нас самих", – написала она.

Певица отметила, что важно анализировать свои поступки и слова, а также уметь отказывать.

"Отказом вы просто пытаетесь не навредить себе, вы чувствуете, думаете, что эта сделка, отношения, человек, разговор, встреча вам могут в той или иной мере навредить. Нет, вы не трус! Вы просто любите и цените свою жизнь и свое время", – написала она.

View this post on Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

"Вы вообще идеал", – заявил подписчик vasiliibogdanov2141.

"Самая красивая", – написал khaart3.