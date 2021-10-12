"Идеал", "Самая красивая". Мейхер устроила в Киеве фотосет в соблазнительном образе

Певица отметила геолокацию – Киев.
"Кто и что способны нас заставить отречься от любви к жизни? Правильно! Никто! Кроме нас самих", – написала она.
Певица отметила, что важно анализировать свои поступки и слова, а также уметь отказывать.
"Отказом вы просто пытаетесь не навредить себе, вы чувствуете, думаете, что эта сделка, отношения, человек, разговор, встреча вам могут в той или иной мере навредить. Нет, вы не трус! Вы просто любите и цените свою жизнь и свое время", – написала она.
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"Вы вообще идеал", – заявил подписчик vasiliibogdanov2141.
"Самая красивая", – написал khaart3.
Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.
Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).