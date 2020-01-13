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13 января, 2020
 
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"Их родители сделают все, чтобы никто не узнал правду". Дочь Кафельникова заявила, что знает, кто покалечил модель Пунтус

По словам дочери теннисиста Евгения Кафельникова, Алеси Кафельниковой, российскую модель Ксению Пунтус покалечили на вечеринке.

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Кафельникова о Пунтус: Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых
Кафельникова о Пунтус: Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых
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22-летняя российская модель Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова заявила в Stories Instagram , что ее подругу и коллегу, 21-летнюю Ксению Пунтус избили и  подбросили к дому Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова 11 января.

"Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Нашел ее дворник, он же вызвал "Скорую". Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню, и на этом все. Очень жаль, молимся за нее. Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени..." – рассказала Кафельникова.

В комментарии "Пятому каналу" дворник рассказал, что услышал всхлипы и, подойдя ближе, увидел плачущую девушку.

"Кое-как имя узнал, больше ничего. Скорую вызвал, дождался, скорая забрала и все", – прокомментировал он.

По его словам, Пунтус была одета в домашнюю одежду — футболку и штаны, босиком. Она пребывала в шоковом состоянии — не могла сказать, где живет. Нога девушки, как отметил дворник, была неестественно вывернута.

Ортопед-травматолог Константин Терновой отметил, что травмы, полученные Пунтус, характерны для падения с третьего-четвертого этажа.

Последний на данный момент пост Пунтус опубликовалав Instagram 9 января – свое портретное фото.

Ксения Пунтус – российская модель и актриса. Она сотрудничала с изданиями Tatler, Vogue, Elle.

Теги: Алеся Кафельникова, Ксения Пунтус
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