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09 апреля, 2022
 
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"Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака

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Morgenshtern и Зинатуллина поженились в августе 2021 года
Morgenshtern и Зинатуллина поженились в августе 2021 года
Фото: influesii / Instagram

24-летний российский певец Morgenshtern (Алишер Моргенштерн, при рождении – Валеев) развелся со своей женой, 22-летней блогером Диларой Зинатуллиной спустя семь месяцев после свадьбы. О разводе сообщила жена артиста, опубликовав 9 апреля на своем YouTube-канале видеообращение.

"Мы приняли решение, что всю эту историю пора заканчивать. Мы просто не сошлись характерами и поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и близких отношениях. Именно после свадьбы наши отношения дали трещину,  сказала Зинатуллина. – Я влюбилась в Алишера, а вышла замуж за Morgenshtern. Иногда мне кажется, что Алишера просто нет. Это очень больно – хоронить живого человека".

ВИДЕО
Видео: influesii / YouTube
Контекст:

Morgenshtern и Зинатуллина поженились 31 августа 2021 года. Инициатором брака была супруга артиста – она первой сделала ему предложение. Пара состояла в отношениях четыре года.

7 апреля 2022 года стало известно, что певец получил гражданство Израиля.

Теги: свадьба, развод, Morgenshtern
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