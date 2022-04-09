  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака

"Мы приняли решение, что всю эту историю пора заканчивать. Мы просто не сошлись характерами и поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и близких отношениях. Именно после свадьбы наши отношения дали трещину, – сказала Зинатуллина. – Я влюбилась в Алишера, а вышла замуж за Morgenshtern. Иногда мне кажется, что Алишера просто нет. Это очень больно – хоронить живого человека".

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Видео: influesii / YouTube