"Имей уважение". Кардашян возмутила сеть откровенным нарядом в Ватикане

"У нас были самые невероятные впечатления от поездки по Ватикану. Было потрясающе иметь возможность лично увидеть все культовые произведения искусства, архитектуры и древнеримские скульптуры, особенно работы Микеланджело. У нас даже была возможность просмотреть их личный архив халатов, которые носили все папы в истории, начиная с 1500-х годов", – написала она.
На опубликованных фото Кардашян предстала в вызывающем полупрозрачном белом платье, но сразу же в посте поспешила объяснить свой вид.
"Не волнуйтесь, я придерживалась дресс-кода и полностью прикрывалась, находясь в базилике Святого Петра и Сикстинской капелле", – отметила она. На фото из Сикстинской капеллы модель накинула на плечи кожаную куртку.
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Однако не все подписчики оценили снимки светской львицы.
"Позировать перед распятием – не самая лучшая идея", – считает luke_dagostino.
"Сидят на алтаре. Это так больно, церковь так деградировала", – написал andieee_777.
"Как это может быть подходящим нарядом для Ватикана?" – возмутилась nadiaramzy.
"Прикрывайся в Ватикане. Имей уважение", – написал kahiliiiiiii.
Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян". Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Сейчас она находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.