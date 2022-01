Instagram-модель пыталась забеременеть от спермы рэпера Дрейка, а в результате получила интимные ожоги

В публикации отмечается, что рэпер и модель познакомились в Instagram, после чего сходили на свидание. В отельном номере Дрейка пара занималась сексом по обоюдному согласию, а использованный презерватив рэпер выкинул в мусорное ведро в ванной комнате.

Также издание сообщает, что модель решила обмануть рэпера и попытаться от него забеременеть.

Согласно отчету, который был предоставлен MTO News, она достала из мусорного ведра презерватив, ввела сперму себе во влагалище и закричала от боли. Дрейк признался, что влил пакетик острого соуса в презерватив, чтобы "убить" сперму.

"Это было похоже на вливание горящей лавы в мою киску", – цитирует издание Instagram-модель.

12 января Дрейк на своей странице в Instagram опубликовал два фото с подписью "Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я возьму остальные 23 часа и 45 минут", которую, по мнению издания, он посвятил модели.

Контекст:

Обри Дрейк Грэм родился в 1986 году в Торонто (Канада). Дебютный альбом артиста под названием Thank Me Later вышел в 2010 году.

В 2019 году Дрейк вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии американского журнала Forbes.