Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
46-летняя российская певица Натали, исполнительница песни "О боже, какой мужчина" на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Поехали на дачу". Режиссер – Мария Скобелева. В ролике исполнительница предстала полуобнаженной, в образе Афродиты. Она прикрыла голую грудь крупной морской раковиной. "Со своим российским менталитетом говорю: "Уж не по возрасту мне так обнажаться. Режиссер так не считает", – прокомментировала в Instagram премьеру Натали.
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