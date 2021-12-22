Бульвар Шоубиз
 
22 декабря, 2021
 
Новости

Иван Дорн рассказал, за сколько покупает песни у молодых авторов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дорн рассказал, за сколько купил песню "Неоновая ночь"
Дорн рассказал, за сколько купил песню "Неоновая ночь"
Фото: dorn_ivan / Instagram

Украинский певец, музыкант и продюсер Иван Дорн озвучил стоимость песни "Неоновая ночь", которую он купил у молодого автора Игоря Новицкого. Об этом он рассказал в интервью, которое вышло 21 декабря на YouTube-канале "Скажи Гордеевой".

По словам 33-летнего музыканта, автор песни приехал к нему в студию, чтобы показать свое творчество. В итоге ему понравилась одна композиция.

"Ну, у него мы купили эту песню за €800 [около 25 тыс. грн]", – рассказал Дорн.

ВИДЕО
Видео: Скажи Гордеевой / YouTube
Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. За это время музыкант выпустил три альбома, последний – в 2017 году.

Сейчас Дорн известен не только как певец, но и как продюсер, актер, композитор. В 2016 году основал собственный музыкальный лейбл Masterskaya, который занимается продвижением ряда артистов.

Теги: Иван Дорн, деньги, композитор, музыкант, песня
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Остались ли в вашем окружении люди, которые могут вас критиковать?" Гордон задал Зеленскому более 70 вопросов, которые накопились за время его президентства
  "Остались ли в вашем окружении люди, которые могут вас критиковать?" Гордон задал Зеленскому более 70 вопросов, которые накопились за время его президентства
Дмитрий ГОРДОН
  Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: “Вау! Да ты че!” Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы
  Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: “Вау! Да ты че!” Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы
Дмитрий ГОРДОН
Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие
Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
39-летняя Седокова показала свое фото в купальнике, которое стояло у ее молодого мужа на заставке телефона
39-летняя Седокова показала свое фото в купальнике, которое стояло у ее молодого мужа на заставке телефона
  "Я опоздун". Елена Кравец рассказала, как Зеленский реагировал на ее постоянные опоздания
  "Я опоздун". Елена Кравец рассказала, как Зеленский реагировал на ее постоянные опоздания
В сети заметили, что принцесса Швеции Мадлен скопировала наряд Кейт Миддлтон трехлетней давности
В сети заметили, что принцесса Швеции Мадлен скопировала наряд Кейт Миддлтон трехлетней давности
  Общественное вещание изменило правила проведения нацотбора на "Евровидение 2022"
  Общественное вещание изменило правила проведения нацотбора на "Евровидение 2022"
  Иван Дорн рассказал, за сколько покупает песни у молодых авторов
  Иван Дорн рассказал, за сколько покупает песни у молодых авторов
"Какая красивая". Ризатдинова в крошечном топе похвасталась вертикальным шпагатом
"Какая красивая". Ризатдинова в крошечном топе похвасталась вертикальным шпагатом
"Кисуля такая", "Эти ноги". Экс-возлюбленная Хлывнюка модель Гоций станцевала перед камерой в купальнике
"Кисуля такая", "Эти ноги". Экс-возлюбленная Хлывнюка модель Гоций станцевала перед камерой в купальнике
"Как похожи!", "Как одно целое". Блогер Пустовит показала своего нового возлюбленного
"Как похожи!", "Как одно целое". Блогер Пустовит показала своего нового возлюбленного
"Вторая свадьба?", "Венчание?". Ребрик в белом пеньюаре озадачила сеть загадочным постом
"Вторая свадьба?", "Венчание?". Ребрик в белом пеньюаре озадачила сеть загадочным постом
68-летний Макаревич и его 37-летняя жена ждут ребенка – СМИ
68-летний Макаревич и его 37-летняя жена ждут ребенка – СМИ
"Этот день для меня особенный". Саливанчук по случаю своего "второго дня рождения" показала фигуру в откровенном декольте
"Этот день для меня особенный". Саливанчук по случаю своего "второго дня рождения" показала фигуру в откровенном декольте
  "Больно и мне, и ей". Актриса из "Квартала 95" Кравец рассказала о старшей дочери, которую оставила в детстве ради карьеры в Киеве
  "Больно и мне, и ей". Актриса из "Квартала 95" Кравец рассказала о старшей дочери, которую оставила в детстве ради карьеры в Киеве
"Курица на гриле", "Неужели кому-то нравятся эти клешни?" Волочкова рассмешила сеть своим номером в клетке
"Курица на гриле", "Неужели кому-то нравятся эти клешни?" Волочкова рассмешила сеть своим номером в клетке
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь
"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме
"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS