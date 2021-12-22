  Иван Дорн рассказал, за сколько покупает песни у молодых авторов

По словам 33-летнего музыканта, автор песни приехал к нему в студию, чтобы показать свое творчество. В итоге ему понравилась одна композиция.
"Ну, у него мы купили эту песню за €800 [около 25 тыс. грн]", – рассказал Дорн.
Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. За это время музыкант выпустил три альбома, последний – в 2017 году.
Сейчас Дорн известен не только как певец, но и как продюсер, актер, композитор. В 2016 году основал собственный музыкальный лейбл Masterskaya, который занимается продвижением ряда артистов.