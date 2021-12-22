  Иван Дорн рассказал, за сколько покупает песни у молодых авторов

По словам 33-летнего музыканта, автор песни приехал к нему в студию, чтобы показать свое творчество. В итоге ему понравилась одна композиция.

"Ну, у него мы купили эту песню за €800 [около 25 тыс. грн]", – рассказал Дорн.

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Видео: Скажи Гордеевой / YouTube