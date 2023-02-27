Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания

В частности, из всех произведений Флеминга уберут расистские высказывания и описания, а там, где их можно заменить, будет использован термин "темнокожие".

После переиздания во всех новых книгах будет указано, что автор написал их в то время, когда "термины и взгляды, которые современные читатели могли бы счесть оскорбительными, были обычным явлением".

В продаже книги появятся в апреле 2023 года.