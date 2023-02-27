Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания

В частности, из всех произведений Флеминга уберут расистские высказывания и описания, а там, где их можно заменить, будет использован термин "темнокожие".
После переиздания во всех новых книгах будет указано, что автор написал их в то время, когда "термины и взгляды, которые современные читатели могли бы счесть оскорбительными, были обычным явлением".
В продаже книги появятся в апреле 2023 года.
"Казино "Рояль" – первый роман об агенте британской разведки Джеймсе Бонде, написанный Флемингом. Впервые произведение было опубликовано 13 апреля 1953 года. Каждый из последующих романов описывает одно из заданий Бонда. Книги Флеминга о Бонде стали бестселлерами.