"Это не моя проблема". Крейг на премьере фильма о Джеймсе Бонде грубо ответил на вопросы корреспондента из Австралии. Видео

"У вас есть какие-либо предпочтения относительно того, кто должен заменить вас в качестве шпиона?" – спросил журналист у Крейга.

"Это не моя проблема", – заявил актер. На другие вопросы корреспондента он также дал короткие ответы.

В частности, на вопрос, не будет ли сожалеть о том, что в последний раз выходит на красную дорожку как исполнитель роли Джеймса Бонда, Крейг ответил, что "будет видно".

Издание Daily Mail назвало интервью Крейга мучительным и грубым, отметив, что ведущие австралийского канала перед выходом этого сюжета в эфир "съежились", попросив актера "немного поднапрячься, чтобы ответить".

James Bond is back - the latest installment "No Time To Die" has finally premiered in London after numerous delays.



The blockbuster is one of the first to hit the big screen in the pandemic - a bold move Hollywood will be watching. @Brett_McLeod #9news pic.twitter.com/IfJGkVPEaG — 9News Australia (@9NewsAUS) September 29, 2021