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29 сентября, 2021
 
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"Это не моя проблема". Крейг на премьере фильма о Джеймсе Бонде грубо ответил на вопросы корреспондента из Австралии. Видео

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Крейг снялся в роли Бонда в шести фильмах бондианы
Крейг снялся в роли Бонда в шести фильмах бондианы
Фото: ЕРА

Сыгравший роль Джеймса Бонда в 25-м, юбилейном, фильме бондианы "Не время умирать" британский актер Дэниел Крейг 28 сентября, во время мировой презентации фильма, заявил австралийскому корреспонденту канала Nine Бретту Маклеоду, что это не его проблема, кто будет исполнять главную роль в следующем фильме. Запись интервью Маклеод разместил на своей странице в Twitter.

"У вас есть какие-либо предпочтения относительно того, кто должен заменить вас в качестве шпиона?" – спросил журналист у Крейга.

"Это не моя проблема", – заявил актер. На другие вопросы корреспондента он также дал короткие ответы.

В частности, на вопрос, не будет ли сожалеть о том, что в последний раз выходит на красную дорожку как исполнитель роли Джеймса Бонда, Крейг ответил, что "будет видно".

Издание Daily Mail назвало интервью Крейга мучительным и грубым, отметив, что ведущие австралийского канала перед выходом этого сюжета в эфир "съежились", попросив актера "немного поднапрячься, чтобы ответить". 

Контекст:

Крейг снялся в роли Бонда в шести фильмах бондианы: "Казино Рояль" (2006), "Квант милосердия" (2008), "007: Координаты "Скайфолл" (2012), "007: Спектр" (2015) и "Не время умирать".

Фильм "Не время умирать" – 25-й фильм бондианы. По сюжету агент 007 Джеймс Бонд ушел в отставку и проводит время на Ямайке. Но в силу обстоятельств ему придется вернуться к работе. Главную роль в ленте исполнил Дэниел Крейг, а его основного антагониста сыграл Рами Малек.

Изначально показ картины был запланирован на весну 2020 года, но из-за пандемии коронавируса продюсеры сместили премьеру на осень – ожидалось, что зрители увидят фильм в ноябре.

В октябре на официальной странице бондианы в Twitter продюсеры сообщили, что премьера снова переносится. Новой датой показа было названо 2 апреля 2021 года, но в январе 2021 года стало известно, что премьера фильма смещена на осень – она состоялась 29 сентября в лондонском Royal Albert HallПочетными гостями на премьере стали представители британской королевской семьи – принц Уильям с женой Кэтрин, а также его отец, принц Чарльз, и его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла. 

В украинских кинотеатрах премьерный показа фильма запланирован на 30 сентября.

Теги: Великобритания, Джеймс Бонд, журналисты, Дэниел Крейг
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