"Это не моя проблема". Крейг на премьере фильма о Джеймсе Бонде грубо ответил на вопросы корреспондента из Австралии. Видео

"У вас есть какие-либо предпочтения относительно того, кто должен заменить вас в качестве шпиона?" – спросил журналист у Крейга.
"Это не моя проблема", – заявил актер. На другие вопросы корреспондента он также дал короткие ответы.
В частности, на вопрос, не будет ли сожалеть о том, что в последний раз выходит на красную дорожку как исполнитель роли Джеймса Бонда, Крейг ответил, что "будет видно".
Издание Daily Mail назвало интервью Крейга мучительным и грубым, отметив, что ведущие австралийского канала перед выходом этого сюжета в эфир "съежились", попросив актера "немного поднапрячься, чтобы ответить".
James Bond is back - the latest installment "No Time To Die" has finally premiered in London after numerous delays.— 9News Australia (@9NewsAUS) September 29, 2021
The blockbuster is one of the first to hit the big screen in the pandemic - a bold move Hollywood will be watching. @Brett_McLeod #9news pic.twitter.com/IfJGkVPEaG
Крейг снялся в роли Бонда в шести фильмах бондианы: "Казино Рояль" (2006), "Квант милосердия" (2008), "007: Координаты "Скайфолл" (2012), "007: Спектр" (2015) и "Не время умирать".
Фильм "Не время умирать" – 25-й фильм бондианы. По сюжету агент 007 Джеймс Бонд ушел в отставку и проводит время на Ямайке. Но в силу обстоятельств ему придется вернуться к работе. Главную роль в ленте исполнил Дэниел Крейг, а его основного антагониста сыграл Рами Малек.
Изначально показ картины был запланирован на весну 2020 года, но из-за пандемии коронавируса продюсеры сместили премьеру на осень – ожидалось, что зрители увидят фильм в ноябре.
В октябре на официальной странице бондианы в Twitter продюсеры сообщили, что премьера снова переносится. Новой датой показа было названо 2 апреля 2021 года, но в январе 2021 года стало известно, что премьера фильма смещена на осень – она состоялась 29 сентября в лондонском Royal Albert Hall. Почетными гостями на премьере стали представители британской королевской семьи – принц Уильям с женой Кэтрин, а также его отец, принц Чарльз, и его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла.
В украинских кинотеатрах премьерный показа фильма запланирован на 30 сентября.