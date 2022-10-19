Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг получил почетную награду от британской принцессы Анны. Фото

Крейг снялся в роли Бонда в пяти фильмах бондианы Фото: ЕРА

"Мы ждали вас", – говорится в публикации.

Распоряжение о награждении Крейга этим рыцарским орденом за заслуги в театре и кино было опубликовано на сайте правительства Великобритании 31 декабря 2021 года.

Точно такой же орден был у Бонда. По сюжету книги Яна Флеминга, агент 007 Бонд стал кавалером ордена святых Михаила и Георгия в 1953 году.

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