Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг получил почетную награду от британской принцессы Анны. Фото

"Мы ждали вас", – говорится в публикации.
Распоряжение о награждении Крейга этим рыцарским орденом за заслуги в театре и кино было опубликовано на сайте правительства Великобритании 31 декабря 2021 года.
Точно такой же орден был у Бонда. По сюжету книги Яна Флеминга, агент 007 Бонд стал кавалером ордена святых Михаила и Георгия в 1953 году.
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Крейг снялся в роли Бонда в пяти фильмах бондианы: "Казино Рояль" (2006), "Квант милосердия" (2008), "007: Координаты "Скайфолл" (2012), "007: Спектр" (2015) и "Не время умирать" (2021).