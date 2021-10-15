Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг: Сколько себя помню, я хожу в гей-бары. Это очень безопасное место

Крейг: Одна из причин – в гей-барах не так часто происходят драки Фото: ЕРА

Актер подчеркнул, что начал ходить в гей-бары в молодости, чтобы избежать драк, которые, по его словам, часто происходят в "обычных местах".

"Сколько себя помню, я хожу в гей-бары. Одна из причин – в гей-барах не так часто происходят драки. На самом деле вам не нужно заявлять о своей сексуальности. Это очень безопасное место. И я мог встретить там девушек, потому что там много девушек точно по той же причине, по которой я был там. Это был своего рода скрытый мотив", – заявил Крейг.