Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Фото

Именная звезда актера расположена по адресу: 7007 Hollywood Boulevard рядом со звездой британского актера Роджера Мура, сыгравшего роль Бонда в семи фильмах с 1973-го по 1985 год.
Во время церемонии открытия Крейг поблагодарил продюсеров фильма Барбару Брокколи и Майкла Уиллсона, заявив, что без них его бы здесь не было.
Крейг снялся в роли Бонда в пяти фильмах бондианы: "Казино Рояль" (2006), "Квант милосердия" (2008), "007: Координаты "Скайфолл" (2012), "007: Спектр" (2015) и "Не время умирать" (2021).
Фильм "Не время умирать" – 25-й фильм бондианы. Его премьера состоялась 29 сентября 2021 года в лондонском Royal Albert Hall.
По сюжету агент 007 Джеймс Бонд ушел в отставку и проводит время на Ямайке. Но в силу обстоятельств ему придется вернуться к работе. Главную роль в ленте исполнил Дэниел Крейг, а его основного антагониста сыграл Рами Малек.