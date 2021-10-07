Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Фото

Именная звезда Крейга расположена рядом со звездой Роджера Мура, который ранее также сыграл роль Бонда Фото: ЕРА

Именная звезда актера расположена по адресу: 7007 Hollywood Boulevard рядом со звездой британского актера Роджера Мура, сыгравшего роль Бонда в семи фильмах с 1973-го по 1985 год.

Фото: ЕРА

Во время церемонии открытия Крейг поблагодарил продюсеров фильма Барбару Брокколи и Майкла Уиллсона, заявив, что без них его бы здесь не было.

Фото: ЕРА



