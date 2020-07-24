Из-за закрытых кинотеатров компания Disney перенесла премьеры двух картин

Американская кинокомпания Walt Disney Pictures отложила премьеры сиквела "Аватар" и новой картины из космической оперы "Звездные войны".

Американская кинокомпания Walt Disney Pictures обновила график премьерных показов трех картин из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC.

В частности, премьера сиквела "Аватар" перенесена на декабрь 2022 года, а новый фильм из космической оперы "Звездные войны" будет показан на большом экране в конце 2023 года.

Римейк фильма "Мулан" исключен из графика премьерных показов.

Причиной изменения планов компании послужило увеличение количества людей, заразившихся коронавирусом в США – из-за эпидемии в стране кинотеатры остаются закрытыми.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по общему числу подтвержденных случаев заражения и количеству умерших от инфекции – по состоянию на 24 июля количество заразившихся превысило 4 млн человек.