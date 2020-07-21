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Центр развлечений Disney World запретил гостям есть на ходу

В парке развлечений Disney World заявили, что если гости хотят перекусить или выпить, им нужно отойти в сторону от других посетителей примерно на 2 м и только после этого снимать маску и приступать к трапезе.

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Walt Disney World самый большой по площади и самый посещаемый центр развлечений в мире, покрывающий площадь примерно в 100 км&sup2;
Walt Disney World – самый большой по площади и самый посещаемый центр развлечений в мире, покрывающий площадь примерно в 100 км²
Фото: EPA

Крупнейший центр развлечений в мире Disney World, который находится в Орландо (штат Флорида, США) запретил посетителям есть и пить на ходу. Так администрация пресекла попытки использовать лазейку в правилах, чтобы не носить маску, сообщает 18 июля пресс-служба парка.

В парке отметили, что если гости хотят перекусить или выпить, им нужно отойти в сторону от других посетителей примерно на 2 м и только после этого снимать маску и приступать к трапезе. В остальное время при передвижении по парку обязательно ношение маски.

"Помните, что ношение маски для лица должно строго соблюдаться, и гостей, не носящих маску, попросят либо надеть ее, либо уйти. Если вам нужно отдохнуть от маски, помните, что в каждом тематическом парке Walt Disney World есть "станции отдыха". Оказавшись на этих станциях, гости могут снять маску и устроиться на социальной дистанции от других посетителей", – отмечают в администрации центра развлечений.

Walt Disney World – самый большой по площади и самый посещаемый центр развлечений в мире, покрывающий площадь примерно в 100 км². В его составе: четыре тематических парка, два аквапарка, 24 тематических отеля, многочисленные магазины, кафе, рестораны и места развлечений. Принадлежит компании Walt Disney Parks and Resorts – подразделению компании The Walt Disney Company. Парк открылся 1 октября 1971 года.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 14,7 млн, из них около 8,3 млн вылечились, а почти 610 тыс. умерли.

Теги: США, Disney, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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