"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку

Фото было сделано на премии The Fashion Awards 2021 в лондонском концертном зале "Альберт-холл" 29 ноября. Это первое появление Бекхэма и Реган в качестве пары на светском мероприятии.
"Великая ночь", – подписал он публикацию.
Реган оставила под фото пять зеленых сердечек.
"Великолепные Ромео и Мия", – прокомментировал публикацию Дэвид Бекхэм.
"Вы красивая пара! Вы излучаете блеск", – написал n.peradze.
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Ромео Бекхэм, как и его отец, профессиональный футболист. Он нападающий американской футбольной команды "Fort Lauderdale CF".
Бекхэм и Реган одногодки. Они встречаются с начала 2019 года.