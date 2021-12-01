"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку

На премии The Fashion Awards 2021 Ромео Бекхэм и Мия Реган дебютировали в качестве пары Фото: romeobeckham / Instagram

Фото было сделано на премии The Fashion Awards 2021 в лондонском концертном зале "Альберт-холл" 29 ноября. Это первое появление Бекхэма и Реган в качестве пары на светском мероприятии.

"Великая ночь", – подписал он публикацию.

Реган оставила под фото пять зеленых сердечек.

"Великолепные Ромео и Мия", – прокомментировал публикацию Дэвид Бекхэм.

"Вы красивая пара! Вы излучаете блеск", – написал n.peradze.

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