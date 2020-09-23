Известна дата запуска космического корабля с Крузом на борту – Space Shuttle Almanac

Американский актер Том Круз отправится в космос в компании режиссера Дага Лаймана, сообщает Space Shuttle Almanac.

В следующем году Крузу исполнится 59 лет Фото: ЕРА

Запуск космического корабля Сrew Dragon компании SpaceX, на борту которого будет находиться американский актер Том Круз, запланирован на октябрь 2021 года. Об этом 19 сентября в Twitter сообщил Space Shuttle Almanac, обнародовав план полета космических аппаратов на ближайшие три года.

Компанию Крузу составит режиссер Даг Лайман. В качестве пилота корабля указан испано-американский космонавт Майкл Лопес-Алегрия.

На момент полета Крузу будет 59 лет.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz — Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020

В мае 2020 года директор NASA (американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства) Джеймс Фредерик Брайденстайн подтвердил начало кинопроекта с участием голливудского актера Тома Круза. Ожидается, что съемки будут происходить на борту Международной космической станции.

Над проектом также работают компания канадского изобретателя Илона Маска SpaceX и NASA. Об этом писало издание Deadline. Подробности сюжета предстоящей картины не разглашаются.