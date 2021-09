"Извращение вкуса", "Это супервкусно". Рецепт сезонного салата с арбузом от эксперта

"Арбуз, фета, оливковое масло, лимон, свежемолотый перец", – перечислил он ингредиенты.

В ролике Клопотенко очистил арбуз от кожуры, порезал небольшими кубиками и сверху полил оливковым маслом. Мелко порезанную фету он выложил сверху. Салат он не стал перемешивать тщательно, а лишь слегка встряхнул миску.

Подписчики прокомментировали ролик.

"Извращенец", – написал olexandraohon.

"Извращение вкуса", – отметила jannet090608.

"Это супервкусно", – отметила lapyyytania.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.