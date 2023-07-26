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26 июля, 2023
 
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"Я была Гончар. Вышла первый раз замуж – грубо говоря, стала Иванова". Тоня Матвиенко рассказала, какая фамилия указана сейчас в ее паспорте

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Тоня Матвиенко: Мы с Арсеном решили, что я не меняю фамилию. Поэтому я осталась Матвиенко
Тоня Матвиенко: Мы с Арсеном решили, что я не меняю фамилию. Поэтому я осталась Матвиенко
Скриншот: Слава Дьомін / YouTube

Украинская певица Тоня Матвиенко в интервью, которое 25 июля вышло на YouTube-канале украинского блогера Славы Демина, рассказала, какая у нее на самом деле фамилия.

"Ты по паспорту Матвиенко, Гончар или Мирзоян? – спросил у артистки Демин, упомянув фамилию матери певицы, украинский артистки Нины Матвиенко, ее мужа, украинского художника Петра Гончара и второго супруга Тони Матвиенко, украинского певца Арсена Мирзояна.

"У меня еще была четвертая фамилия – по мужу, – отметила Матвиенко. – Я была Гончар. Вышла [первый раз] замуж – грубо говоря, стала Иванова". 

Она отказалась называть настоящую фамилию своего первого супруга, отметив, что они после расставания не общаются и ему неприятно, когда она его упоминает в интервью.

По словам Тони Матвиенко, когда она начала строить карьеру артистки, то решила взять в качестве псевдонима фамилию матери.

Артистка призналась, что официально по паспорту стала Тоней Матвиенко, когда была на девятом месяце беременности и готовилась во второй раз стать матерью. Она отметила, что не хотела, чтобы ребенок от ее нынешнего мужа Арсена Мирзояна носил фамилию ее первого супруга.

"Мы с Арсеном решили, что я не меняю фамилию. Поэтому я осталась Матвиенко", – подчеркнула певица.

Контекст:

Тоня Матвиенко – дочь Нины Матвиенко и украинского художника Петра Гончара. 

Матвиенко и Мирзоян познакомились в 2011 году во время участия в шоу "Голос країни" на "1+1". На тот момент Мирзоян был женат, жил и работал в Запорожье.

Матвиенко вышла замуж за Мирзояна в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Антонина Матвиенко, Арсен Мирзоян, Нина Матвиенко
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