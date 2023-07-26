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26 июля, 2023
 
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Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно?

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Тоня Матвиенко призналась, что бывшая жена Мирзояна обижена на нее
Тоня Матвиенко призналась, что бывшая жена Мирзояна обижена на нее
Скриншот: Слава Дьомін / YouTube

Украинская певица Тоня Матвиенко в интервью, которое 25 июля вышло на YouTube-канале украинского блогера Славы Демина, прокомментировала свои отношения с экс-супругой своего мужа, украинского артиста Арсена Мирзояна.

"Тебя триггерит тема разлучницы?"  спросил у артистки Демин.

"Мне не то чтобы смешно... Я откровенно сказала всему миру, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне за это должно быть стыдно?" – ответила певица.

"Матвиенко призналась, что не общается с бывшей женой Мирзояна.

"Я обидела человека. Я это все понимаю. Она на меня обижена. Нам не было необходимости пересекаться", – заявила артистка. – А о чем говорить?".

По словам певицы, с сыновьями мужа от предыдущих отношений у нее нормальные отношения.

Контекст:

Матвиенко и Мирзоян познакомились в 2011 году во время участия в шоу "Голос країни" на "1+1". На тот момент Мирзоян был женат, жил и работал в Запорожье.

Матвиенко вышла замуж за Мирзояна в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Антонина Матвиенко, семья, Арсен Мирзоян, певица
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