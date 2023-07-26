Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно?

"Тебя триггерит тема разлучницы?" – спросил у артистки Демин.
"Мне не то чтобы смешно... Я откровенно сказала всему миру, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне за это должно быть стыдно?" – ответила певица.
"Матвиенко призналась, что не общается с бывшей женой Мирзояна.
"Я обидела человека. Я это все понимаю. Она на меня обижена. Нам не было необходимости пересекаться", – заявила артистка. – А о чем говорить?".
По словам певицы, с сыновьями мужа от предыдущих отношений у нее нормальные отношения.
Матвиенко и Мирзоян познакомились в 2011 году во время участия в шоу "Голос країни" на "1+1". На тот момент Мирзоян был женат, жил и работал в Запорожье.
Матвиенко вышла замуж за Мирзояна в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.