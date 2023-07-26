Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно?

"Тебя триггерит тема разлучницы?" – спросил у артистки Демин.

"Мне не то чтобы смешно... Я откровенно сказала всему миру, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне за это должно быть стыдно?" – ответила певица.

"Матвиенко призналась, что не общается с бывшей женой Мирзояна.

"Я обидела человека. Я это все понимаю. Она на меня обижена. Нам не было необходимости пересекаться", – заявила артистка. – А о чем говорить?".

По словам певицы, с сыновьями мужа от предыдущих отношений у нее нормальные отношения.