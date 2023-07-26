"Переживала, чтобы нас не использовали. Меня предупреждали – и родственники, и друзья". Нина Матвиенко высказалась о браке дочери с Мирзояном

"Я боялась, что это неправда. Что это не любовь. Не с ее стороны. Я переживала, чтобы нас не использовали – фамилию и все другое. Я говорю, как есть. Может, и услышит [Арсен], но мне все тыкали, говорили. Это даже не от меня шло, меня настроили, предупреждали. И родственники, и друзья", – призналась она.

"Вы изменили свое мнение?" – уточнил Демин.

"Иногда меняю", – ответила Нина Матвиенко.

Контекст:

Тоня Матвиенко и Мирзоян познакомились в 2011 году во время участия в шоу "Голос країни" на "1+1". На тот момент Мирзоян был женат, жил и работал в Запорожье.

Тоня Матвиенко вышла замуж за Мирзояна в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.

Мирзоян и Тоня Матвиенко живут вместе с Ниной Матвиенко в ее доме.