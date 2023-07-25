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25 июля, 2023
 
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37-летняя Зорий о браке с 57-летним Резниковым: Мы работали над отношениями. До момента, когда поженились, расходились несколько раз

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Зорий о браке с Резниковым: Бывает, что люди встречаются и сразу понимают это оно
Зорий о браке с Резниковым: Бывает, что люди встречаются и сразу понимают – это оно
Фото: Юлія Зорій / Facebook

37-летняя украинская ведущая и психолог Юлия Зорий в интервью, которое 23 июля опубликовано на сайте KP.UA, рассказала о своем браке с 57-летним министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

По словам Зорий, у них с Резниковым случаются ссоры.

"Можем, конечно, [поссориться]. Может быть, что кто-то кого-то не понял и сам себе что-то надумает. Но нам удалось достичь этого только потому, что мы все решили до брака, – сказала она. – Мы очень много работали над своими отношениями. Реально было приложено огромное количество усилий, и я говорю это совершенно серьезно. Желание быть вместе было настолько велико, что нам приходилось садиться с ним и об этом говорить. До момента, когда мы поженились, мы ссорились, расходились и сходились несколько раз. И если некоторые пары проходят это после брака, то мы прошли до брака".

Жена Резникова призналась, что все ссоры, разногласия и обиды они с мужем оставили в прошлом.

"Поэтому в брак вступали совершенно сознательно и с пониманием, кто мы. Или, может быть, нам так повезло. Бывает, что люди встречаются и сразу понимают – это оно", – добавила Зорий.

В этом же интервью она рассказала, что поддерживает отношения с первой женой Резникова и тепло общается с его взрослой дочерью, управляющим директором ICTV Анастасией Штейнгауз.

Контекст:

Зорий и Резников поженились летом 2020 года.

4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алексей Резников, семья, Юлия Зорий
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