37-летняя Зорий о браке с 57-летним Резниковым: Мы работали над отношениями. До момента, когда поженились, расходились несколько раз

Зорий о браке с Резниковым: Бывает, что люди встречаются и сразу понимают – это оно Фото: Юлія Зорій / Facebook

По словам Зорий, у них с Резниковым случаются ссоры.

"Можем, конечно, [поссориться]. Может быть, что кто-то кого-то не понял и сам себе что-то надумает. Но нам удалось достичь этого только потому, что мы все решили до брака, – сказала она. – Мы очень много работали над своими отношениями. Реально было приложено огромное количество усилий, и я говорю это совершенно серьезно. Желание быть вместе было настолько велико, что нам приходилось садиться с ним и об этом говорить. До момента, когда мы поженились, мы ссорились, расходились и сходились несколько раз. И если некоторые пары проходят это после брака, то мы прошли до брака".

Жена Резникова призналась, что все ссоры, разногласия и обиды они с мужем оставили в прошлом.

"Поэтому в брак вступали совершенно сознательно и с пониманием, кто мы. Или, может быть, нам так повезло. Бывает, что люди встречаются и сразу понимают – это оно", – добавила Зорий.

В этом же интервью она рассказала, что поддерживает отношения с первой женой Резникова и тепло общается с его взрослой дочерью, управляющим директором ICTV Анастасией Штейнгауз.