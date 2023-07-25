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25 июля, 2023
 
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37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью

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Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Фото: Юлія Зорій / Facebook

37-летняя жена 57-летнего министра обороны Украины Алексея Резникова, украинская ведущая и психолог Юлия Зорий тепло общается с его взрослой дочерью, управляющим директором ICTV Анастасией Штейнгауз. Об этом Зорий рассказала в интервью, которое 23 июля опубликовано на сайте KP.UA

"Не то чтобы очень близкие подруги, но мы очень хорошо, тепло, близко общаемся. Она очень классная. Это наш результат, к которому мы пришли на протяжении нескольких лет, это наша общая заслуга. Ведь у нас с Алексеем есть внуки, я их люблю. Они бывают у нас, мы – у них. Мы все, к счастью, хорошо общаемся, ладим, дружим, – рассказала Зорий. – Мы прекрасно общаемся и с мамой Насти, первой женой Алексея. Иногда собираемся все вместе. У нас очень прикольные, здоровые отношения. Она очень классная женщина, очень ее уважаю".

Контекст:

Зорий и Резников поженились летом 2020 года.

4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алексей Резников, семья, Юлия Зорий
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