37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью

"Не то чтобы очень близкие подруги, но мы очень хорошо, тепло, близко общаемся. Она очень классная. Это наш результат, к которому мы пришли на протяжении нескольких лет, это наша общая заслуга. Ведь у нас с Алексеем есть внуки, я их люблю. Они бывают у нас, мы – у них. Мы все, к счастью, хорошо общаемся, ладим, дружим, – рассказала Зорий. – Мы прекрасно общаемся и с мамой Насти, первой женой Алексея. Иногда собираемся все вместе. У нас очень прикольные, здоровые отношения. Она очень классная женщина, очень ее уважаю".

Контекст: Зорий и Резников поженились летом 2020 года. 4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.