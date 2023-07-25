"Мне быть бабушкой – за честь". 37-летняя Зорий показала, как выглядят внуки 57-летнего Резникова. Фото

"Внуки Алексея, наверное, зовут его дедушкой, а вас как?" – спросили у супруги министра обороны Украины.
"Они ему говорят: "Діду", а он постоянно просит: "Говорите мне "Леша". Поэтому они один раз – так, другой раз – так. Мне говорят: "Юля". Но младший иногда может забыть и говорить: "Баба". Мне быть бабушкой – за честь для этих детей, поэтому они обращаются и так и так. Бывает, они просто смеются с этого и говорят: "Иди к бабушке Юле", – призналась Зорий.
В этом же интервью она рассказала, что поддерживает отношения с первой женой Резникова и тепло общается с его взрослой дочерью, управляющим директором ICTV Анастасией Штейнгауз.
Зорий и Резников поженились летом 2020 года. Детей у пары нет.
4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.