"Мне быть бабушкой – за честь". 37-летняя Зорий показала, как выглядят внуки 57-летнего Резникова. Фото

"Внуки Алексея, наверное, зовут его дедушкой, а вас как?" – спросили у супруги министра обороны Украины.

"Они ему говорят: "Діду", а он постоянно просит: "Говорите мне "Леша". Поэтому они один раз – так, другой раз – так. Мне говорят: "Юля". Но младший иногда может забыть и говорить: "Баба". Мне быть бабушкой – за честь для этих детей, поэтому они обращаются и так и так. Бывает, они просто смеются с этого и говорят: "Иди к бабушке Юле", – призналась Зорий.

В этом же интервью она рассказала, что поддерживает отношения с первой женой Резникова и тепло общается с его взрослой дочерью, управляющим директором ICTV Анастасией Штейнгауз.

Фото: ICTV