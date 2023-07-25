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25 июля, 2023
 
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"Мне быть бабушкой – за честь". 37-летняя Зорий показала, как выглядят внуки 57-летнего Резникова. Фото

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Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Фото: Олексій Резніков / Facebook

37-летняя жена 57-летнего министра обороны Украины Алексея Резникова, украинская ведущая и психолог Юлия Зорий призналась, что внуки ее мужа иногда могут назвать ее бабушкой. Об этом она рассказала в интервью, которое 23 июля опубликовано на сайте KP.UA

"Внуки Алексея, наверное, зовут его дедушкой, а вас как?" –  спросили у супруги министра обороны Украины.

"Они ему говорят: "Діду", а он постоянно просит: "Говорите мне "Леша". Поэтому они один раз – так, другой раз – так. Мне говорят: "Юля". Но младший иногда может забыть и говорить: "Баба". Мне быть бабушкой – за честь для этих детей, поэтому они обращаются и так и так. Бывает, они просто смеются с этого и говорят: "Иди к бабушке Юле", –  призналась Зорий.

В этом же интервью она рассказала, что поддерживает отношения с первой женой Резникова и тепло общается с его взрослой дочерью, управляющим директором ICTV Анастасией Штейнгауз.

Фото: ICTV
Фото: ICTV

Контекст:

Зорий и Резников поженились летом 2020 года. Детей у пары нет.

4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алексей Резников, семья, Юлия Зорий
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