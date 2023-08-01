"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни

"30 лет одной жизни на двоих! Теперь уже легко. Но было не очень. Я вообще не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений. Особенно если у каждого свой стержень, который невозможно сломать. Но я верю в то, что еще как минимум 30 лет мы будем ждать друг друга из всех жизненных "приключений", – написала она. – А потом сядем в уютные кресла и расскажем обо всем, что с нами случилось за все эти годы".
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Борис Филатов стал мэром Днепра в 2015 году, победив на местных выборах. Осенью 2020 года он был переизбран на должность городского головы.
Екатерина – единственная дочь Бориса и Марины Филатовых.
Жена Филатова вместе с дочерью увлекаются альпинизмом.