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01 августа, 2023
 
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"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни

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Жена Филатова: 30 лет одной жизни на двоих! Теперь уже легко. Но было не очень
Жена Филатова: 30 лет одной жизни на двоих! Теперь уже легко. Но было не очень
Фото: maryna.filatova / Instagram

Супруга мэра Днепра Бориса Филатова Марина Филатова 1 августа разместила в Instagram новые семейные фото, на которых запечатлена с мужем и их 29-летней дочерью Катериной. Она посвятила пост 30-летию супружеской жизни.

"30 лет одной жизни на двоих! Теперь уже легко. Но было не очень. Я вообще не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений. Особенно если у каждого свой стержень, который невозможно сломать. Но я верю в то, что еще как минимум 30 лет мы будем ждать друг друга из всех жизненных "приключений", – написала она. – А потом сядем в уютные кресла и расскажем обо всем, что с нами случилось за все эти годы".

Контекст:

Борис Филатов стал мэром Днепра в 2015 году, победив на местных выборах. Осенью 2020 года он был переизбран на должность городского головы.

Екатерина – единственная дочь Бориса и Марины Филатовых. 

Жена Филатова вместе с дочерью увлекаются альпинизмом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Борис Филатов, дети, семья, Екатерина Филатова, Марина Филатова
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