"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни

Жена Филатова: 30 лет одной жизни на двоих! Теперь уже легко. Но было не очень Фото: maryna.filatova / Instagram

"30 лет одной жизни на двоих! Теперь уже легко. Но было не очень. Я вообще не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений. Особенно если у каждого свой стержень, который невозможно сломать. Но я верю в то, что еще как минимум 30 лет мы будем ждать друг друга из всех жизненных "приключений", – написала она. – А потом сядем в уютные кресла и расскажем обо всем, что с нами случилось за все эти годы".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maryna Filatova * (@maryna.filatova)