В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео

В кадр также попала реакция Макаревича и российского шоумена Максима Галкина на слова Сердючки Russia Good Bye – Макаревич сдержанно улыбался, а Галкин смеялся.

Реакцию жены Галкина, российской певицы Аллы Пугачевой, которая сидела рядом с мужем, Кляйн не запечатлела.

В конце выступления Сердючки на сцене появилось изображение главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, а сама певица произнесла "Слава Украине!"

Контекст:

Фестиваль под патронатом Вайкуле проводится с 2015 года. В этом году он проходил с 28-го по 30 июля. Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.

В первый день фестиваля на сцене, кроме Сердючки, выступили украинские артисты Оля Полякова, Макс Барских, Анна Буткевич и Alekseev. Они исполнили песни на украинском языке.

Украинская певица Вера Брежнева выступила на закрытии фестиваля. Певица сперва обратилась к публике на украинском языке: "Дуже хочу сказати дякую за гости..." С трудом выговорив украинское слово "гостинність", артистка перешла на русский.

После общения с публикой она исполнила песню на русском языке из своего репертуара "Доброе утро", а также трек на украинском языке "Такі ми люди".