"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео

Украинские знаменитости на сцене в Юрмале исполнили своих хиты на украинском языке. Латвийские звезды исполняли песни на латвийском и английском языках. Концерт проводился на латвийском.
Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbai, уже традиционно перефразировав припев с Lasha Tumbai на Russia Good Bye.
В комментариях под постом представители страны-агрессора РФ, артистов из которой не было не фестивале, оставили серию оскорбительных комментариев.
"Все по классике жанра – если орки визжат и кидаются говном, значит, фестиваль удался! Лайма – супер! Круто", – написали в комментариях поклонники Вайкуле.
"Как все-таки хорошо без сраной Рашки", – отреагировали в сети.
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Закрытие фестиваля состоится 30 июля.
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Фестиваль проводится с 2015 года. Как сообщается на сайте мероприятия, фестиваль собирает самых востребованных звезд эстрады. В этом году он проходит с 28-го по 30 июля.
Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.