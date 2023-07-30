"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео

Полякова и Макс Барских выступили на фестивале Вайкуле в Юрмале Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинские знаменитости на сцене в Юрмале исполнили своих хиты на украинском языке. Латвийские звезды исполняли песни на латвийском и английском языках. Концерт проводился на латвийском.

Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbai, уже традиционно перефразировав припев с Lasha Tumbai на Russia Good Bye.

В комментариях под постом представители страны-агрессора РФ, артистов из которой не было не фестивале, оставили серию оскорбительных комментариев.

"Все по классике жанра – если орки визжат и кидаются говном, значит, фестиваль удался! Лайма – супер! Круто", – написали в комментариях поклонники Вайкуле.

"Как все-таки хорошо без сраной Рашки", – отреагировали в сети.

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Закрытие фестиваля состоится 30 июля.

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