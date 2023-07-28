Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото

Ожидается, что презентация кукол состоится 26 октября перед началом нового шоу певицы "Все будет хорошо!" в столичном Дворце "Украина" Фото предоставлено командой Поляковой

В пресс-релизе, который команда артистки предоставила интернет-изданию "ГОРДОН", сообщается, что коллекция будет представлена четырьмя куклами, "одетыми в уникальные костюмы из концертного шоу Поляковой "Королева ночи". В комплекте с каждой куклой будет идти микрофон-стойка.

Полякова хотела презентовать коллекцию кукол до начала полномасштабного вторжения, но эти планы пришлось отложить.

Ожидается, что презентация кукол состоится 26 октября перед началом нового шоу певицы "Все будет хорошо!" в столичном Дворце "Украина".

Часть средств от продажи будет направлена в благотворительный фонд "Детство без войны", послом которого является певица.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)