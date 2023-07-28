Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото

В пресс-релизе, который команда артистки предоставила интернет-изданию "ГОРДОН", сообщается, что коллекция будет представлена четырьмя куклами, "одетыми в уникальные костюмы из концертного шоу Поляковой "Королева ночи". В комплекте с каждой куклой будет идти микрофон-стойка.
Полякова хотела презентовать коллекцию кукол до начала полномасштабного вторжения, но эти планы пришлось отложить.
Ожидается, что презентация кукол состоится 26 октября перед началом нового шоу певицы "Все будет хорошо!" в столичном Дворце "Украина".
Часть средств от продажи будет направлена в благотворительный фонд "Детство без войны", послом которого является певица.
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Оля Полякова родилась 17 января 1979 года в Виннице. Училась в музыкальной школе, окончила Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Николая Леонтовича, а затем Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала.
Полякова – певица, артистка, блогер, участница телешоу "Народная звезда", "Танцы со звездами". Вела развлекательное шоу "Звездные яйца", "Маска", была тренером "Лиги смеха", шоу "Голос країни" и других. Является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица перевела свои хиты на украинский язык.