Бульвар Шоубиз
 
28 июля, 2023
 
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Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ожидается, что презентация кукол состоится 26 октября перед началом нового шоу певицы "Все будет хорошо!" в столичном Дворце "Украина"
Ожидается, что презентация кукол состоится 26 октября перед началом нового шоу певицы "Все будет хорошо!" в столичном Дворце "Украина"
Фото предоставлено командой Поляковой

Украинская певица Оля Полякова анонсировала выпуск коллекции именных кукол, которые будут петь голосом артистки ее хиты. Фото кукол опубликованы 28 июля на странице певицы в Instagram.

В пресс-релизе, который команда артистки предоставила интернет-изданию "ГОРДОН", сообщается, что коллекция будет представлена четырьмя куклами, "одетыми в уникальные костюмы из концертного шоу Поляковой "Королева ночи". В комплекте с каждой куклой будет идти микрофон-стойка.

Полякова хотела презентовать коллекцию кукол до начала полномасштабного вторжения, но эти планы пришлось отложить. 

Ожидается, что презентация кукол состоится 26 октября перед началом нового шоу певицы "Все будет хорошо!" в столичном Дворце "Украина". 

Часть средств от продажи будет направлена в благотворительный фонд "Детство без войны", послом которого является певица.

Контекст:

Оля Полякова родилась 17 января 1979 года в Виннице. Училась в музыкальной школе, окончила Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Николая Леонтовича, а затем Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала.

Полякова – певица, артистка, блогер, участница телешоу "Народная звезда", "Танцы со звездами". Вела развлекательное шоу "Звездные яйца", "Маска", была тренером "Лиги смеха", шоу "Голос країни" и других. Является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица перевела свои хиты на украинский язык.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оля Полякова, певица
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